Flávio sobre Mateus Simões: 'Me puxa para baixo'

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Anotações feitas durante uma reunião da cúpula do PL, nesta terça-feira (24), com a presença do pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ), revelam planos do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições deste ano e expõem opiniões sobre os candidatos que não são levadas ao conhecimento do público.

A reportagem obteve acesso ao texto, que é intitulado "situação nos estados" e contém uma lista impressa de possíveis concorrentes junto a diversas anotações à mão. Não foi possível identificar o autor das observações feitas à caneta, mas na sala onde esse mapa foi debatido estavam os políticos que compõem a cúpula do PL, além do próprio Flávio.

Nesta terça, o senador participou de reuniões com seu coordenador de campanha, o senador Rogério Marinho (PL-RN), e o presidente do partido, Valdemar Costa Neto.

No topo da primeira página, está escrito "ligar Tarcísio", em referência ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Em relação a São Paulo, as anotações tratam de possíveis candidatos para a vaga de vice de Tarcísio, que vai disputar a reeleição. O nome do atual vice, Felício Ramuth (PSD), que era o nome preferido de Tarcísio, aparece ligado por uma seta a um "$". Ramuth é alvo de uma investigação sobre lavagem de dinheiro, caso revelado na semana passada. Ele nega ter cometido qualquer irregularidade.

Logo abaixo, há uma pergunta: "André do Prado vice?", em referência ao presidente da Assembleia Legislativa, que é do PL e tenta desbancar Ramuth para a vaga de vice.

O deputado Guilherme Derrite (PP) é um dos candidatos ao Senado na chapa bolsonarista, mas o segundo nome da disputa, a ser indicado pelo PL, está em aberto. O rascunho traz escritos à mão cinco possíveis candidatos, nesta ordem: Renato Bolsonaro, irmão do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mario Frias, Eduardo Bolsonaro, Coronel Mello Araújo e Marco Feliciano.

A reunião foi marcada por Flávio e seus principais aliados para traçar um panorama do partido a meses da eleição nacional. Tratou-se de um "brainstorm" com a fotografia do momento, segundo interlocutores do senador. O registro oficial de candidatos ocorre apenas em agosto.

O papel indica descrença da cúpula do PL, em Minas Gerais, a respeito do vice-governador Mateus Simões (Novo), que vai disputar o governo. O vice leva a observação "me puxa para baixo".

"Se for candidato", segue a anotação sobre Simões, "Cleitinho e Pacheco também são", diz o papel, em referência ao senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que pode ser o candidato de Lula (PT) ao Governo de Minas, e ao senador Cleitinho (Republicanos).

O PL também cogita lançar Flávio Roscoe, presidente da Fiemg (Federação das Indústrias de Minas Gerais), ao governo. O partido de Flávio não tem um candidato em Minas - o deputado Nikolas Ferreira era cotado, mas não quer concorrer ao Executivo. Ao lado de Roscoe está escrito "conversa com Nikolas".

O senador Carlos Viana (Podemos-MG), o secretário Marcelo Aro (PP) e os deputados Eros Biondini (PL-MG) e Domingos Sávio (PL-MG) estão registrados como candidatos ao Senado, mas apenas Viana e Sávio têm um traço feito à caneta de endosso ao lado do nome.

Em Alagoas, entre os cotados para o governo aparecem o prefeito de Maceió, JHC (PL), e o deputado federal Alfredo Gaspar (União Brasil). Ao lado de JHC, o rascunho diz que é preciso conversar com ele até o dia 15 de março, enquanto, ao lado de Gaspar, a anotação diz: "único que pedirá voto para mim".

Entre os candidatos ao Senado no estado, uma anotação a caneta inclui o nome "Arthur (JB)", em uma indicação de que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pode apoiar o deputado Arthur Lira (PP-AL) para o posto.

Um acordo no PL estabeleceu que Bolsonaro vai definir os candidatos ao Senado, enquanto Valdemar vai escolher os candidatos aos governos estaduais.

O documento mostra um impasse do PL no Distrito Federal. Em tese, a chapa do partido seria formada pela vice-governadora Celina Leão (PP) como candidata ao governo, ao lado das candidatas ao Senado Michelle Bolsonaro (PL) e Bia Kicis (PL).

Uma anotação à caneta, porém, observa que "se Ibaneis [Rocha, do MDB] for candidato ao Senado, não dá para oficializar com Celina". O rascunho indica que não haveria espaço para duas candidatas do PL na mesma chapa.

O governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), deve ser o apoiado pelo PL no estado, com o ex-governador Reinaldo Azambuja (PL) e o ex-deputado estadual Capitão Contar (PL) como possíveis candidatos ao Senado. "Recall/melhor nas pesquisas", diz uma observação sobre Contar.

No estado, o deputado federal bolsonarista Marcos Pollon diz que pretende concorrer ao governo ou, caso Bolsonaro prefira assim, ao Senado. O rascunho registra: "Pollon (pediu 15 mi para não ser candidato)".

Procurado pela reportagem, Pollon diz que a anotação "não faz o menor sentido" e que não tem tido contato com Valdemar para fazer tal pedido.

"Eles sabem que eu não trabalho desse jeito. Quem trabalha com militância não precisa de dinheiro. Isso é uma campanha de assassinato de reputação porque sabem que não estou à venda e não me dobro a acordos", disse.

Na Bahia, o documento demonstra que a prioridade do PL é estabelecer uma aliança com ACM Neto (União Brasil), que vai disputar o governo. "Conversar primeiro, depois tratamos de palanque completo", diz a anotação escrita ao lado do nome do ex-prefeito de Salvador.

Já no Ceará o plano é apoiar Ciro Gomes (PSDB), com o PL integrando sua chapa. No Piauí, o presidente do PP, Ciro Nogueira, aparece como opção de apoio ao Senado.

O documento aponta que o senador Efraim Filho (União Brasil-PB) deve se filiar ao PL para concorrer ao Governo da Paraíba. O ex-ministro Marcelo Queiroga (PL) deve disputar o Senado.

O deputado federal Giacobo (PL-PR) "não pode ser candidato (Valdemar)", diz o rascunho. No estado, o plano do PL é apoiar o deputado Filipe Barros (PL) para o Senado. Apoiar um segundo nome, como Cristina Graeml, diz o documento, "não dá, atrapalharia Filipe".

Isso porque o PL conta com a eleição de Deltan Dallagnol para o Senado, e são apenas duas vagas. "Candidato do Ratinho [Junior, do PSD], primeiro nas pesquisas", diz o rascunho a respeito de Dallagnol.

O Rio Grande do Sul aparece resolvido com um "ok". O candidato ao governo será o deputado federal Zucco (PL) e os candidatos ao Senado serão os deputados Sanderson (PL) e Marcel Van Hattem (Novo).

O ex-ministro Onyx Lorenzoni (PP) faria parte da negociação para vice-governador. "Ligar para Onyx e comunicar. Oferecer vice para o PP (Covatti [deputado federal] aceita)", diz.

Em relação a Goiás, os possíveis candidatos ao governo seriam o vice-governador Daniel Vilela (MDB) e o senador Wilder Moraes (PL), enquanto para o Senado estão cotados o deputado Gustavo Gayer (PL) e Gracinha Caiado (União Brasil), que é mulher do governador Ronaldo Caiado (PSD).

O senador Wellington Fagundes (PL), pré-candidato ao Governo de Mato Grosso, aparece com a observação: "primeiro lugar nas pesquisas". Sua nora, Janaina Riva (MDB), está entre os cotados para o Senado e "será candidata de qualquer jeito", segundo o rascunho, ou seja, integrando a chapa do PL ou não.

Em Santa Catarina, como mostrou a Folha de S.Paulo, o senador Esperidião Amin (PP) foi preterido na chapa para o Senado, que terá Carlos Bolsonaro (PL) e a deputada Caroline de Toni (PL), por determinação de Bolsonaro. No rascunho, o nome de Amin aparece riscado.