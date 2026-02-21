A exigência de Michelle para apoiar Flávio Bolsonaro

Pré-candidato a presidente, Flávio Bolsonaro terá de atender a um pedido da madrasta caso queira contar com o apoio dela na eleição deste ano. Michelle Bolsonaro tem dito a interlocutores que só entra na campanha do senador se receber um pedido público de desculpas.

Michelle se mostra magoada com os enteados, sobretudo com Flávio, com quem sempre teve boa relação.

Nas pesquisas de intenção de voto, os dois aparecem com a mesma capacidade eleitoral, mas a escolha de Jair Bolsonaro foi pela indicação do filho, no início de dezembro passado.

A relação de Michelle com os filhos de Bolsonaro sempre foi tensa, mas se deteriorou após ela criticar a aliança com Ciro Gomes no Ceará. Na ocasião, Flávio afirmou que Michelle atropelou um acordo firmado com o aval de Bolsonaro. Flávio afirmou ter pedido desculpas a ela, mas não o fez da maneira pública que Michelle espera.

A guerra entre os filhos e a madrasta se dá por indiretas. Carlos Bolsonaro, por exemplo, divulga postagens dizendo que supostos aliados de Bolsonaro querem minar a influência do ex-presidente sobre o eleitorado, desqualificando o desejo de Bolsonaro de ter Flávio como candidato.

“Eu nunca costurei, nunca procurei, não rodei o Brasil por isso. Não corri atrás de ser pré-candidato, disse em janeiro Flávio, numa indireta às viagens de Michelle em nome do PL.

Nesse ambiente pesado, mesmo uma sinalização dos irmãos sobre uma candidatura de Michelle ao Senado tem sido vista por aliados da ex-primeira-dama como uma jogada para desgastá-la.

Nas conversas que tem diariamente com Bolsonaro, Michelle diz que o ex-presidente não toma partido. Ela contou a amigos que mal falam de política porque o tempo é curto: 30 minutos diários.