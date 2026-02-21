Assine
overlay
Início PlatôBr

A exigência de Michelle para apoiar Flávio Bolsonaro

Ex-primeira-dama está magoada com Flávio Bolsonaro e seus irmãos, e impôs condição para se reconciliar

Publicidade
Carregando...
Guilherme Amado
Guilherme Amado
Repórter
21/02/2026 02:03

compartilhe

SIGA
x
A exigência de Michelle para apoiar Flávio Bolsonaro
A exigência de Michelle para apoiar Flávio Bolsonaro crédito: Foto: Reprodução/Instagram

Pré-candidato a presidente, Flávio Bolsonaro terá de atender a um pedido da madrasta caso queira contar com o apoio dela na eleição deste ano. Michelle Bolsonaro tem dito a interlocutores que só entra na campanha do senador se receber um pedido público de desculpas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Michelle se mostra magoada com os enteados, sobretudo com Flávio, com quem sempre teve boa relação.

Nas pesquisas de intenção de voto, os dois aparecem com a mesma capacidade eleitoral, mas a escolha de Jair Bolsonaro foi pela indicação do filho, no início de dezembro passado.

A relação de Michelle com os filhos de Bolsonaro sempre foi tensa, mas se deteriorou após ela criticar a aliança com Ciro Gomes no Ceará. Na ocasião, Flávio afirmou que Michelle atropelou um acordo firmado com o aval de Bolsonaro. Flávio afirmou ter pedido desculpas a ela, mas não o fez da maneira pública que Michelle espera.

A guerra entre os filhos e a madrasta se dá por indiretas. Carlos Bolsonaro, por exemplo, divulga postagens dizendo que supostos aliados de Bolsonaro querem minar a influência do ex-presidente sobre o eleitorado, desqualificando o desejo de Bolsonaro de ter Flávio como candidato.

“Eu nunca costurei, nunca procurei, não rodei o Brasil por isso. Não corri atrás de ser pré-candidato, disse em janeiro Flávio, numa indireta às viagens de Michelle em nome do PL.

Nesse ambiente pesado, mesmo uma sinalização dos irmãos sobre uma candidatura de Michelle ao Senado tem sido vista por aliados da ex-primeira-dama como uma jogada para desgastá-la.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Nas conversas que tem diariamente com Bolsonaro, Michelle diz que o ex-presidente não toma partido. Ela contou a amigos que mal falam de política porque o tempo é curto: 30 minutos diários.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay