Uma receita para Flávio Bolsonaro junto a Michelle e ao Supremo

Um craque da política, entusiasta da candidatura de Flávio Bolsonaro, deu ao Zero Um dois conselhos para ajudá-lo a pavimentar seu caminho rumo ao Planalto. Um relacionado a Michelle Bolsonaro, sua madrasta, e outro relacionado a Xandão, Gilmar & Cia.

Com Michelle, a prescrição foi direta: reconquiste-a para sua base. Ter Michelle por perto pode agregar pouco, mas tê-la longe pode lhe criar embaraços, especialmente junto aos bolsonaristas mais aguerridos.

Já com o STF, a recomendação foi fazer um aceno aos ministros: quaisquer críticas endereçadas a eles não incluem seus familiares. Ou seja: da boca de Flávio, ninguém ouvirá críticas à conduta das esposas, filhos ou demais parentes dos togados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Flávio ouviu ambos. Se vai seguir