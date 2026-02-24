Assine
Uma receita para Flávio Bolsonaro junto a Michelle e ao Supremo

Aliado de primeira hora da candidatura de Flávio Bolsonaro deu-lhe dois conselhos: retomar relação com Michelle Bolsonaro e fazer aceno aos ministros do Supremo

Guilherme Amado
24/02/2026 02:02

Uma receita para Flávio Bolsonaro junto a Michelle e ao Supremo crédito: Foto: Lula Marques/Agência Brasil

Um craque da política, entusiasta da candidatura de Flávio Bolsonaro, deu ao Zero Um dois conselhos para ajudá-lo a pavimentar seu caminho rumo ao Planalto. Um relacionado a Michelle Bolsonaro, sua madrasta, e outro relacionado a Xandão, Gilmar & Cia.

Com Michelle, a prescrição foi direta: reconquiste-a para sua base. Ter Michelle por perto pode agregar pouco, mas tê-la longe pode lhe criar embaraços, especialmente junto aos bolsonaristas mais aguerridos.

Já com o STF, a recomendação foi fazer um aceno aos ministros: quaisquer críticas endereçadas a eles não incluem seus familiares. Ou seja: da boca de Flávio, ninguém ouvirá críticas à conduta das esposas, filhos ou demais parentes dos togados.

Flávio ouviu ambos. Se vai seguir

