Uma receita para Flávio Bolsonaro junto a Michelle e ao Supremo
Aliado de primeira hora da candidatura de Flávio Bolsonaro deu-lhe dois conselhos: retomar relação com Michelle Bolsonaro e fazer aceno aos ministros do Supremo
compartilheSIGA
Um craque da política, entusiasta da candidatura de Flávio Bolsonaro, deu ao Zero Um dois conselhos para ajudá-lo a pavimentar seu caminho rumo ao Planalto. Um relacionado a Michelle Bolsonaro, sua madrasta, e outro relacionado a Xandão, Gilmar & Cia.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Com Michelle, a prescrição foi direta: reconquiste-a para sua base. Ter Michelle por perto pode agregar pouco, mas tê-la longe pode lhe criar embaraços, especialmente junto aos bolsonaristas mais aguerridos.
Já com o STF, a recomendação foi fazer um aceno aos ministros: quaisquer críticas endereçadas a eles não incluem seus familiares. Ou seja: da boca de Flávio, ninguém ouvirá críticas à conduta das esposas, filhos ou demais parentes dos togados.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Flávio ouviu ambos. Se vai seguir