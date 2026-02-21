Como funciona a fila para visitar Bolsonaro na cadeia

Poucos sabem, mas visitar Jair Bolsonaro na Papuda não é um procedimento automático nem meramente burocrático. Diversos aliados tentam encontrar o ex-presidente, que cumpre pena na Papudinha, em Brasília, mas o passo a passo para chegar lá envolve uma triagem de várias etapas antes de o pedido chegar ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

Para começar, é preciso que Bolsonaro queira receber o visitante. O rito é simples na forma, mas bastante restritivo na prática. O interessado precisa incluir o nome em uma espécie de “lista de espera” controlada pelos advogados do ex-presidente. A partir daí, aguarda o chamado, sem prazo definido. Não há ordem de chegada, nem certeza de que o pedido será atendido.

Antes de os advogados submeterem o nome a Moraes, Bolsonaro seleciona quem quer ou não receber nas dependências do complexo penitenciário. Somente após essa anuência prévia é que o pedido segue para a etapa judicial, e aí começa outra etapa, a avaliação do ministro.

A fila de espera, portanto, não é apenas administrativa. É também um termômetro de proximidade e prioridade.

Lista extensa

Recentemente, Moraes autorizou visitas de Anderson Luis de Moraes, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Rio de Janeiro, da deputada Bia Kicis (PL-DF), do representante do governo de São Paulo em Brasília, José Vicente Santini, do deputado Marco Feliciano (PL-SP) e do senador Rogério Marinho (PL-RN), líder da oposição no Senado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na leva anterior, já haviam sido liberados os senadores Bruno Bonetti e Carlos Portinho, ambos do PL do Rio, além do deputado Guilherme Derrite (PL-SP). Entre os que puseram o nome na lista e ainda aguardam autorização estão o deputado Alberto Fraga e o senador Izalci Lucas, ambos do PL do Distrito Federal. A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) também pretende visitar Bolsonaro na Papudinha.