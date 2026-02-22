Assine
PL cobra Flávio a definir palanques estaduais

Flávio Bolsonaro embarcou mais uma vez para fora do país e deixou discussão política para depois

Bruna Lima
Bruna Lima
Repórter
22/02/2026 02:09

Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

Parte da cúpula do PL está insatisfeita com a demora de Flávio Bolsonaro de se inserir no debate político e tomar para si o protagonismo da discussão eleitoral. O principal ponto de insatisfação é a falta de definição de palanques estaduais.

O senador viajou mais uma vez para o exterior nesta quinta-feira, 19. A agenda não foi divulgada, mas foi criticada por lideranças do PL, que defendem que o senador comece a viajar pelo Brasil para definir seus palanques nos estados.

Como mostrou a coluna, aliados de Flávio afirmam que as frequentes viagens desde o início do ano são para cumprir caprichos de Eduardo Bolsonaro. A avaliação é que, eleitoralmente, não fará diferença se o senador for ou não um articulador da direita no cenário internacional.

No Rio de Janeiro, por exemplo, berço eleitoral da família Bolsonaro, não há qualquer definição sobre a chapa que concorrerá ao Palácio Guanabara. Também ainda não foi resolvido o impasse sobre o mandato tampão de governador.

Enquanto isso, Eduardo Paes oficializou o nome de Jane Reis, irmã de Washington Reis, ex-prefeito de Duque de Caxias e presidente do MDB no Rio de Janeiro, como vice. Reis é aliado de Flávio e de um grupo do PL no estado.

