Lula em indireta para Nikolas: ‘Pirotecnia no celular não resolve problema’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, durante uma visita a Juiz de Fora (MG), cidade mais atingida pelas chuvas e com o maior número de mortos na Zona da Mata, que seu grupo irá “desmascarar o cidadão que fica gravando e brincando de fazer política”.

Apesar de não citar nomes, a fala foi atribuída a uma indireta ao deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), criticado por gravações feitas na cidade de Ubá (MG), na Zona da Mata, incluindo uma em uma via que havia sido inundada.

O caso aconteceu na quinta-feira (26). Em uma gravação que circula nas redes sociais, um morador da cidade reclama que a limpeza da rua foi interrompida para a gravação. Segundo ele, o trânsito foi fechado e que integrantes do Exército e da Guarda Municipal tiveram que interromper suas atividades para fazer a segurança do deputado.

“O trânsito tá fechado por conta do Nikolas, que está aqui fazendo mídia, fazendo vídeo, atrapalhando no meio da obra, no meio do canteiro, no meio da obra, fazendo videozinho e atrapalhando o serviço, porque ele tem que vir aqui fazer o TikTok dele”, afirma o morador, cujo nome não foi identificado.

Em declaração aos jornalistas, ele afirmou que seu grupo vai “provar que fazer pirotecnia através do celular não resolve o problema da sociedade". O presidente disse também que iria desmascarar ainda neste ano “o cidadão que fica gravando e fazendo meme toda hora, brincando de fazer política”.

Após as críticas, Nikolas reagiu e chamou quem não concordou com suas ações de “patéticos”, “pragas” e “ingratos”. Em publicação no X (antigo Twitter), o parlamentar compartilhou uma foto em que Lula posava para fotos no Rio Grande do Sul, em 2024, e afirmou que “nenhum petista ingrato veio reclamar e fazer videozinho”.

As fortes chuvas que atingiram a cidade na segunda-feira (23/2) ainda causam transtornos para os moradores da cidade, com ruas destruídas e muita lama Túlio Santos/EM/DA Press As fortes chuvas que atingiram a cidade na segunda-feira (23/2) ainda causam transtornos para os moradores da cidade, com ruas destruídas e muita lama Túlio Santos/EM/DA Press As fortes chuvas que atingiram a cidade na segunda-feira (23/2) ainda causam transtornos para os moradores da cidade, com ruas destruídas e muita lama Túlio Santos/EM/DA Press As fortes chuvas que atingiram a cidade na segunda-feira (23/2) ainda causam transtornos para os moradores da cidade, com ruas destruídas e muita lama Túlio Santos/EM/DA Press As fortes chuvas que atingiram a cidade na segunda-feira (23/2) ainda causam transtornos para os moradores da cidade, com ruas destruídas e muita lama Túlio Santos/EM/DA Press As fortes chuvas que atingiram a cidade na segunda-feira (23/2) ainda causam transtornos para os moradores da cidade, com ruas destruídas e muita lama Túlio Santos/EM/DA Press As fortes chuvas que atingiram a cidade na segunda-feira (23/2) ainda causam transtornos para os moradores da cidade, com ruas destruídas e muita lama Túlio Santos/EM/DA Press As fortes chuvas que atingiram a cidade na segunda-feira (23/2) ainda causam transtornos para os moradores da cidade, com ruas destruídas e muita lama Mateus Parreiras/EM/DA Press As fortes chuvas que atingiram a cidade na segunda-feira (23/2) ainda causam transtornos para os moradores da cidade, com ruas destruídas e muita lama Túlio Santos/EM/DA Press As chuvas também causaram queda de barreiras nas estradas Mateus Parreiras/EM/DA Press As chuvas também causaram queda de barreiras nas estradas Mateus Parreiras/EM/DA Press Voltar Próximo

O parlamentar não respondeu à crítica do presidente, mas postou uma foto de um balão inflável que representa o presidente em roupas carcerárias durante o ato contra Lula e os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), neste domingo. O ato também acontece na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte (MG), e conta com a presença do parlamentar e políticos como o governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) e seu vice, Mateus Simões (PSD).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Desde a última segunda-feira (23), a Defesa Civil de Juiz de Fora registrou mais 2.666 ocorrências em decorrência da chuva que atinge o município. Conforme o último balanço da prefeitura municipal, mais de 8.584 pessoas estão desalojadas e desabrigadas. Em Ubá, o número de desabrigados chega a 25, com 396 desalojados, segundo o Corpo de Bombeiros. Ao todo, 72 pessoas morreram nas cidades, com idades entre 2 e 79 anos.