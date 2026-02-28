Assine
JUIZ DE FORA E UBÁ

Lula inicia visita à Zona da Mata neste sábado (28/2); veja programação

Presidente é acompanhado pelo senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) na agenda em Minas

AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
28/02/2026 12:20

Lula continua competitivo, lidera todos os cenários e dispõe da máquina federal, de políticas públicas populares e de uma economia que dá sinais de melhora
Presidente Lula (PT) crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press – 11/12/25

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarca na Zona da Mata, região em calamidade pública por fortes chuvas, neste sábado (28/2). Confira abaixo a programação completa da visita presidencial.

Lula está acompanhado do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Na quinta-feira (26), o colunista Orion Teixeira, do Estado de Minas, revelou com exclusividade que o parlamentar confidenciou ao presidente que irá se filiar ao MDB para disputar o governo de Minas Gerais.

O petista chegou a Juiz de Fora por volta das 9h. De lá, pegou um helicóptero, com o qual sobrevoou regiões afetadas antes de chegar a Ubá, onde visita áreas atingidas.

Reunião com prefeitos e coletiva

Depois, ele voltará a JF, onde tem visita a regiões afetadas pelas chuvas marcada para as 12h40. Ele também passará pela Escola Municipal Vereador Raymundo Hargreaves, que está oferecendo acolhimento provisório a desabrigados.

Na prefeitura de Juiz de Fora, tem reunião marcada com a prefeita Margarida Salomão (PT) e os prefeitos de Ubá, José Damato (PSD), e de Matias Barbosa, Maurício Domingos (PSB).

Após o encontro, o presidente concede entrevista coletiva marcada para as 17h40. Às 18h40, voltará para Brasília.

Agenda de Lula na Zona da Mata

  • 9h10 – Chegada a Juiz de Fora
  • 9h20 – Sobrevoo de helicóptero em áreas afetadas na região
  • 9h40 – Chegada a Ubá
  • 10h05 – Visita a áreas atingidas em Ubá
  • 12h20 – Chegada a Juiz de Fora
  • 12h40 – Visita a áreas afetadas em Juiz de Fora
  • 14h15 – Visita a centro de acolhimento provisório (Escola Municipal Vereador Raymundo Hargreaves)
  • 16h – Reunião com prefeitos de Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa
  • 17h40 – Declaração à imprensa
  • 18h50 – Partida para Brasília

chuva juiz-de-fora lula uba zona-da-mata

