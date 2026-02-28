Lula inicia visita à Zona da Mata neste sábado (28/2); veja programação
Presidente é acompanhado pelo senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) na agenda em Minas
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarca na Zona da Mata, região em calamidade pública por fortes chuvas, neste sábado (28/2). Confira abaixo a programação completa da visita presidencial.
Lula está acompanhado do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Na quinta-feira (26), o colunista Orion Teixeira, do Estado de Minas, revelou com exclusividade que o parlamentar confidenciou ao presidente que irá se filiar ao MDB para disputar o governo de Minas Gerais.
O petista chegou a Juiz de Fora por volta das 9h. De lá, pegou um helicóptero, com o qual sobrevoou regiões afetadas antes de chegar a Ubá, onde visita áreas atingidas.
Reunião com prefeitos e coletiva
Depois, ele voltará a JF, onde tem visita a regiões afetadas pelas chuvas marcada para as 12h40. Ele também passará pela Escola Municipal Vereador Raymundo Hargreaves, que está oferecendo acolhimento provisório a desabrigados.
Na prefeitura de Juiz de Fora, tem reunião marcada com a prefeita Margarida Salomão (PT) e os prefeitos de Ubá, José Damato (PSD), e de Matias Barbosa, Maurício Domingos (PSB).
Após o encontro, o presidente concede entrevista coletiva marcada para as 17h40. Às 18h40, voltará para Brasília.
Agenda de Lula na Zona da Mata
- 9h10 – Chegada a Juiz de Fora
- 9h20 – Sobrevoo de helicóptero em áreas afetadas na região
- 9h40 – Chegada a Ubá
- 10h05 – Visita a áreas atingidas em Ubá
- 12h20 – Chegada a Juiz de Fora
- 12h40 – Visita a áreas afetadas em Juiz de Fora
- 14h15 – Visita a centro de acolhimento provisório (Escola Municipal Vereador Raymundo Hargreaves)
- 16h – Reunião com prefeitos de Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa
- 17h40 – Declaração à imprensa
- 18h50 – Partida para Brasília