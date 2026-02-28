Prefeito de Ubá para Lula: 'A cidade foi destruída, presidente'

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Diante da tragédia na Zona da Mata mineira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esteve em Ubá (MG) neste sábado (28/2) para ver de perto o estrago causado no município. Na visita, o prefeito José Damato (PSD) disse ao chefe de Estado que "a cidade foi destruída".

Em resposta, o presidente afirmou que as perdas materiais serão recuperadas e os estragos serão consertados.

"Tudo o que foi destruído aqui você vai recuperar. Nós vamos fazer aqui o que fizemos com o Rio Grande do Sul. Nós vamos recuperar [...] Ninguém mais vai ter prejuízo", disse Lula.

Damato afirmou, ainda, que o pior da tragédia foram as perdas humanas. Seis pessoas morreram na cidade e outras duas estão desaparecidas, conforme último balanço do Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), divulgado no início da tarde deste sábado.

Os prefeitos Margarida Salomão (PT), de Juiz de Fora, e Maurício dos Reis (PSB), de Matias Barbosa, também estiveram presentes no encontro. As três cidades estão em estado de calamidade pública devido às chuvas registradas nos últimos dias e estragos causados.

Outros dois municípios da região - Divinésia e Senador Firmino - encontram-se em emergência.

Visita na Zona da Mata

Ainda em Ubá, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, afirmou que as equipes do governo, incluindo as do Sistema Único de Assistência Social (Suas), estão em toda a região atuando também nos municípios menores para atender a população e auxiliar na elaboração dos planos.

"Não vai faltar apoio a qualquer município de Minas Gerais, é um tempo que não é curto, aqui tem uma fase, de apoio humanitário, de salvamento, de alimentação, de abrigo, mas agora nós já estamos trabalhando nos projetos também", disse o ministro.

Dias confirmou que haverá a antecipação do pagamento de auxílios, como o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e Bolsa Família. Os moradores das três cidades em calamidade pública - Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa - também podem solicitar o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), limitado a R$ 6.220.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional aprovou recursos no valor de R$ 11,3 milhões para socorrer as três cidades mais afetadas. Esses recursos são voltados tanto para assistência humanitária como para restabelecimento dos serviços essenciais, por intermédio dos planos de trabalho apresentados pelas prefeituras.

