RISCO DE DESLIZAMENTOS

Juiz de Fora: Defesa Civil evacua ruas de quatro bairros

Vias de diferentes bairros da cidade na Zona da Mata precisam ser evacuadas por risco de novos deslizamentos. Moradores podem se encaminhar a abrigos próximos

Melissa Souza
Melissa Souza
28/02/2026 19:08

Os óbitos, segundo a Prefeitura, foram registrados nos bairros JK, Santa Rita, Vila Ideal, Lourdes, Vila Alpina, São Benedito e Vila Olavo Costa
Ruas de alguns bairros em áreas de risco de Juiz de Fora precisam ser evacuadas, segundo Defesa Civil crédito: Leonardo Costa/Tribuna de Minas

A Defesa Civil de Juiz de Fora (MG) orientou moradores de quatro ruas em diferentes bairros do município (veja lista abaixo) a deixarem suas casas no início da noite deste sábado (28/2). A orientação ocorre em meio à tragédia na Zona da Mata mineira, onde o município está situado.

De acordo com a Prefeitura de Juiz de Fora, a Defesa Civil emitiu quatro avisos em um período de cerca de 30 minutos. Moradores que precisarem poderão se encaminhar para abrigos próximos.

Ao todo, 64 pessoas morreram em decorrência dos deslizamentos causados pelo temporal que atingiu a cidade na segunda-feira (23/2).

Quais são os locais evacuados?

  • R. João Luís Alves, Vila Ideal - E. M. Dante Jaime Brochado (R. Francisco Fontainha, 163 - Santo Antônio).
  • Rua Baependi - E. M. Áurea Bicalho (R. Odilon Braga, 119 - Linhares).
  • Rua Jorge Knopp - E. M. Áurea Bicalho (R. Odilon Braga, 119 - Linhares).
  • Rua Augusto Bragagnolo - E. M. Áurea Bicalho (R. Odilon Braga, 119 - Linhares).

