Juiz de Fora: Defesa Civil evacua ruas de quatro bairros

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

A Defesa Civil de Juiz de Fora (MG) orientou moradores de quatro ruas em diferentes bairros do município (veja lista abaixo) a deixarem suas casas no início da noite deste sábado (28/2). A orientação ocorre em meio à tragédia na Zona da Mata mineira, onde o município está situado.

De acordo com a Prefeitura de Juiz de Fora, a Defesa Civil emitiu quatro avisos em um período de cerca de 30 minutos. Moradores que precisarem poderão se encaminhar para abrigos próximos.

Ao todo, 64 pessoas morreram em decorrência dos deslizamentos causados pelo temporal que atingiu a cidade na segunda-feira (23/2).

Quais são os locais evacuados?