'Aquilo que for material, as pessoas vão ter de volta', diz Lula em Ubá

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, neste sábado (28/2), que todos os prejuízos causados pelas chuvas nos municípios da Zona da Mata de Minas Gerais serão recuperados. Lula está na região e vai se reunir com os prefeitos Margarida Salomão, de Juiz de Fora; José Damato, de Ubá; e Maurício dos Reis, de Matias Barbosa.

As três cidades estão em situação de calamidade pública. Outros dois municípios - Divinésia e Senador Firmino - encontram-se em emergência.

"Os prefeitos têm que fazer um trabalho muito sério de levantamento de todos os prejuízos. A única coisa que, lamentavelmente, a gente não pode recuperar é a vida das pessoas que morreram", disse o presidente durante visita a uma das áreas afetadas, em Ubá.