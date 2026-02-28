Chuvas causam danos em Montes Claros e em outras cidades do Norte de Minas

As chuvas fortes que castigaram Montes Claros, no Norte de Minas, na noite de sexta-feira (27/2) e na madrugada deste sábado, provocaram uma série de alagamentos e danos em diversas partes da cidade. Também há registros de inundações em cidades vizinhas como Bocaiuva, Francisco Dumont e Juramento.

Choveu 87 milímetros nas últimas 24 horas em Montes Claros. Num intervalo de apenas duas horas, entre 4h e 6h, foi registrado 60 milímetros de chuva, o que agravou a situação. Os números são do técnico José Gomes de Assis, especialista em recursos hídricos pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que realiza o monitoramento permanente das chuvas no município.

Segundo Gomes, neste mês de fevereiro, foi registrado 296,7 milímetros de chuvas em Montes Claros, 142% acima da média histórica do mês, que é de 122,5 milímetros

Balanço parcial divulgado pela Defesa Civil Municipal, na manhã deste sábado, aponta que as fortes chuvas provocaram alagamentos em diferentes partes da cidade. Os bairros mais afetados foram Jardim Olímpico, São José, Morada do Parque, Vila Antônio Narciso, Vila Atlântida, Santo Inácio, Morrinhos, Santa Lúcia, Santa Laura e Monte Carmelo.

O secretário municipal de Defesa Civil, Anderson Chaves, disse que não houve vítimas. Mas um casal teria ficado levemente ferido depois que uma árvore de grande porte caiu no telhado de um quarto da família, no Bairro Santo Inácio.

Segundo Chaves, pessoas que tiveram as moradias inundadas optaram por ir para casas de parentes. Foram registrados prejuízos para os moradores como perdas de móveis e eletrodomésticos.

Com as chuvas intensas, a lagoa do Parque Municipal Milton Prates transbordou e a água invadiu a pista da Avenida Corinto Crisóstomo Freire, que dá acesso ao Bairro Morada do Parque.

O volume da água do canal do Rio Vieiras, no meio do canteiro central da Avenida José Correa Machado, perto do Parque Municipal Sagarana, aumentou muito, com forte correnteza e não chegou a transbordar. Contudo, aumentou o processo erosivo em um ponto lateral da avenida, danificando o asfalto.

Em outra região da cidade, também houve o transbordamento do canal do Córrego Melancias, na avenida Antônio Lafetá Rebello, entre os bairros Santo Lúcia e Monte Carmelo 2, mas sem causar prejuízos.

Ainda segundo a Defesa Civil, os temporais provocaram a rachadura em um muro e queda de parede em duas casas do Bairro Morrinhos (situado em terreno íngreme), causando a interdição dos imóveis.

O Corpo de Bombeiros informou que atendeu um número expressivo de ocorrências de alagamentos em Montes Claros entre a noite de sexta-feira e a madrugada deste sábado. Uma delas foi registrada em Chacreamento na Estrada da Produção, a 20 quilômetros da área urbana, onde a inundação foi causada pelo fenômeno “cabeça d água”.

Lá, um casal ficou desalojado, sendo levado para a casa de um vizinho, e a moradia foi interditada. Na mesma localidade, um jumento que estava ilhado foi resgatado e conduzido para uma área segura, informou o Corpo de Bombeiros.

Ainda conforme o Corpo de Bombeiros, em Bocaiuva (a 42 quilômetros de Montes Claros), foram atendidas ocorrências de inundações de residências no Centro e no Bairro Pernambuco.

Na pequena Juramento (3,76 mil habitantes, a 36 quilômetros de Montes Claros), o rio homônimo transbordou e a água invadiu ruas e casas na parte baixa da cidade. Moradores atingidos foram para as casas de parentes, em área segura.