Alertas de desastres: como funcionam os sistemas da Defesa Civil no celular?

Diante de eventos climáticos extremos, muitas pessoas buscam entender como funcionam os alertas de desastres naturais enviados pela Defesa Civil. Atualmente, existem dois sistemas complementares e gratuitos para avisar a população sobre riscos iminentes, permitindo que medidas de proteção sejam tomadas a tempo.

Dois sistemas para sua segurança: SMS e alerta automático

O Brasil opera com duas tecnologias distintas que funcionam de maneira diferente para garantir que a informação chegue até você.

1. Alerta por SMS (cadastro obrigatório)

Este é o sistema mais tradicional e consolidado. Para receber os avisos por SMS, o cidadão precisa se cadastrar proativamente. A mensagem é enviada para os números que solicitaram o serviço informando um CEP específico, sendo ideal para monitorar endereços fixos como casa ou trabalho.

2. Defesa Civil alerta (automático via cell broadcast)

Implementado de forma gradual no país, este sistema mais moderno não exige cadastro. Ele utiliza a tecnologia Cell Broadcast, que envia uma notificação para todos os celulares com tecnologia 4G ou 5G ativos em uma área de risco definida. A mensagem aparece sobreposta na tela do aparelho e, em casos de perigo extremo, pode emitir um som de sirene mesmo no modo silencioso. O objetivo é alertar tanto moradores quanto pessoas que estão apenas passando pelo local.

Como se cadastrar e receber os alertas

A Defesa Civil recomenda que todos os cidadãos se cadastrem no sistema de SMS, mesmo com a implementação do novo sistema automático, pois eles são complementares. O cadastro é gratuito e fundamental para garantir o recebimento de avisos direcionados.

Cadastro para o sistema SMS

Para se cadastrar, envie uma mensagem de texto (SMS) com o número do seu CEP para o telefone 40199. Após o envio, você receberá uma confirmação e seu número será incluído na lista de distribuição para aquela localidade. É possível cadastrar mais de um CEP no mesmo celular, o que é útil para quem deseja monitorar a área onde moram familiares ou seu local de trabalho.

Ativação do Alerta Automático

Para o sistema "Defesa Civil Alerta" (Cell Broadcast), não é necessário cadastro, pois a notificação é automática. No entanto, é importante verificar se os "Alertas de emergência sem fio" ou "Transmissões de emergência" estão ativados nas configurações de notificação do seu celular.

Ambos os sistemas enviam informações diretas sobre o tipo de ameaça, como chuvas intensas, inundações, vendavais ou risco de deslizamentos de terra, com orientações claras sobre como a população deve agir.

Os serviços, coordenados pelo Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), são recursos de prevenção. Eles buscam reduzir os danos causados por eventos climáticos extremos, que têm se tornado mais frequentes e intensos em diversas regiões do Brasil.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria