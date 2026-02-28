Assine
CHUVAS NA ZONA DA MATA

Bombeiros: buscas continuam em Juiz de Fora até encontrar o garoto Pietro

Com a localização do corpo de um homem de 48 anos, na manhã deste sábado, resta apenas o menino Pietro, de 9 anos, desaparecido desde segunda-feira 

Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
28/02/2026 15:49 - atualizado em 28/02/2026 15:49

Bairro paineiras foi um dos mais atingidos na tragédia de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira
Bairro paineiras foi um dos mais atingidos na tragédia de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira crédito: Túlio Santos/EM/DA Press

“Enquanto não verificarmos todo o local, a ocorrência não se encerra”, afirmou o coronel Joselito Oliveira de Paula, comandante do 3º Comando Operacional de Bombeiros, sobre as buscas pelo menino Pietro Cesar Teodoro Freitas, de 9 anos. Ele é o último desaparecido em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, a ser localizado. 

O coronel explicou que o local das buscas pelo menino, no Bairro Paineiras é um dos mais desafiadores de toda a operação, por ser íngreme, de difícil acesso e por necessitar de maquinário pesado para acessar o ponto onde houve o deslizamento que atingiu a casa em que Pietro e a família estavam.  


Na tarde deste sábado (28/4), as forças de segurança do estado fizeram um balanço sobre a operação em Juiz de Fora e em outros municípios da Zona da Mata.   


O tenente-coronel Wenderson Duarte Marcelino, coordenador estadual adjunto da Defesa Civil de Minas Gerais, destacou que as áreas de risco devem permanecer evacuadas e isoladas, apesar da trégua dada pela chuva nos últimos dias, pois o solo continua encharcado, possibilitando a ocorrência de novos deslizamentos.  


Informou ainda que as vistorias feitas pelo órgão continuam e serão intensificadas nos próximos dias. “Essa é uma das maiores operações de desastres em Minas Gerais”, afirmou.  

Reforço nas buscas em Ubá


O coronel Joselito Oliveira de Paula, do Corpo de Bombeiros, ressaltou que até este sábado, a operação da corporação chegou a mais de 110 horas. Disse ainda que o efetivo em Ubá será reforçado, com a diminuição dos pontos de buscas em Juiz de Fora. 


O coronel explicou que a busca pelos dois desaparecidos em Ubá é mais complexa do que acontece em Juiz de Fora, já que não há um ponto específico, pois os homens foram levados pelo rio, durante o temporal de segunda-feira (23/2). 


Por isso, as buscas vão receber o reforço de efetivo, além da presença de cães farejadores e do uso de drones. Além de Ubá, haverá reforço de militares na cidade de Cataguases, que também foi atingida pelas chuvas. Com isso, ele espera que a corporação consiga dar uma resposta mais efetiva às ocorrências que ainda acontecem na Zona da Mata.  


O coronel destacou ainda que houve três ocorrências de deslizamentos em Juiz de Fora, porém, sem vítimas, já que os imóveis estavam desocupados. A partir de segunda-feira (2/3), 38 bombeiros e engenheiros especialistas em vistorias devem chegar à Zona da Mata para ajudar na vistoria das áreas de risco. Ele também agradeceu aos voluntários que ajudam nas buscas por desaparecidos e à população pelo apoio aos bombeiros, durante os trabalhos.   


O coronel Lúcio Ferreira da Silva Neto, comandante da 4ª Região de Polícia Militar, ressaltou que com a localização dos corpos e a diminuição das áreas de buscas, a corporação pode voltar o efetivo para o patrulhamento ordinário da cidade de Juiz de Fora, para prevenir furtos e saques aos imóveis evacuados, além de um reforço no policiamento dos abrigos. O militar lembrou ainda que o serviço de teleatendimento remoto para o registro de ocorrências segue funcionando para pessoas atingidas pelo desastre. 


Mortes e desaparecidos


O número de vítimas das fortes chuvas que atingem a Zona da Mata desde segunda-feira (23/2) chegou a 70 neste sábado (28/2), conforme dados consolidados pelas forças de segurança de Minas. 


Na manhã deste sábado (28/2) às 10h07, o corpo de um homem de 48 anos foi localizado pelo Corpo de Bombeiros, sob os escombros de três casas que desabaram no Bairro Linhares, em Juiz de Fora (MG). O resgate aconteceu no quinto dia de buscas por desaparecidos. A ausência de chuva durante a noite de sexta-feira (27/2) e na madrugada deste sábado favoreceu o trabalho das equipes. 


Com a confirmação da morte, resta oficialmente um desaparecido em Juiz de Fora, segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais: o menino Pietro Cesar Teodoro Freitas, de 9 anos, vítima de deslizamento no Bairro Paineiras.


A Polícia Civil informa que 63 corpos deram entrada no Posto Médico-Legal (PML) de Juiz de Fora, dos quais 62 já foram identificados e 56 liberados às famílias. O órgão contabiliza 63 mortes e um desaparecido no município. Já o Corpo de Bombeiros registra 60 óbitos na cidade, pois considera apenas as vítimas retiradas sem vida dos escombros pelas equipes militares.


A PCMG inclui no total pessoas que morreram após serem socorridas, vítimas resgatadas por terceiros e casos em que a remoção não foi realizada pelos bombeiros. Segundo a instituição, todas as mortes tiveram como causa o soterramento, entre elas as de 15 menores de idade.


Em Ubá, são seis mortes confirmadas e dois homens, de 35 e 50 anos, seguem desaparecidos. Todos os corpos encontrados no município foram identificados e liberados às famílias. Entre as vítimas estão três mulheres, de 77, 65 e 32 anos, e três homens, de 74, 48 e 35 anos.


Juiz de Fora contabiliza 700 pessoas desabrigadas e 3.500 desalojadas. Em Ubá, são 25 desabrigados e 396 desalojados. O balanço aponta ainda que 51 pessoas foram resgatadas com vida em Juiz de Fora e 145 em Ubá.

