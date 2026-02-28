Bombeiros: buscas continuam em Juiz de Fora até encontrar o garoto Pietro

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

“Enquanto não verificarmos todo o local, a ocorrência não se encerra”, afirmou o coronel Joselito Oliveira de Paula, comandante do 3º Comando Operacional de Bombeiros, sobre as buscas pelo menino Pietro Cesar Teodoro Freitas, de 9 anos. Ele é o último desaparecido em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, a ser localizado.





O coronel explicou que o local das buscas pelo menino, no Bairro Paineiras é um dos mais desafiadores de toda a operação, por ser íngreme, de difícil acesso e por necessitar de maquinário pesado para acessar o ponto onde houve o deslizamento que atingiu a casa em que Pietro e a família estavam.





Na tarde deste sábado (28/4), as forças de segurança do estado fizeram um balanço sobre a operação em Juiz de Fora e em outros municípios da Zona da Mata.





O tenente-coronel Wenderson Duarte Marcelino, coordenador estadual adjunto da Defesa Civil de Minas Gerais, destacou que as áreas de risco devem permanecer evacuadas e isoladas, apesar da trégua dada pela chuva nos últimos dias, pois o solo continua encharcado, possibilitando a ocorrência de novos deslizamentos.





Informou ainda que as vistorias feitas pelo órgão continuam e serão intensificadas nos próximos dias. “Essa é uma das maiores operações de desastres em Minas Gerais”, afirmou.





Reforço nas buscas em Ubá





O coronel Joselito Oliveira de Paula, do Corpo de Bombeiros, ressaltou que até este sábado, a operação da corporação chegou a mais de 110 horas. Disse ainda que o efetivo em Ubá será reforçado, com a diminuição dos pontos de buscas em Juiz de Fora.





O coronel explicou que a busca pelos dois desaparecidos em Ubá é mais complexa do que acontece em Juiz de Fora, já que não há um ponto específico, pois os homens foram levados pelo rio, durante o temporal de segunda-feira (23/2).





Por isso, as buscas vão receber o reforço de efetivo, além da presença de cães farejadores e do uso de drones. Além de Ubá, haverá reforço de militares na cidade de Cataguases, que também foi atingida pelas chuvas. Com isso, ele espera que a corporação consiga dar uma resposta mais efetiva às ocorrências que ainda acontecem na Zona da Mata.





O coronel destacou ainda que houve três ocorrências de deslizamentos em Juiz de Fora, porém, sem vítimas, já que os imóveis estavam desocupados. A partir de segunda-feira (2/3), 38 bombeiros e engenheiros especialistas em vistorias devem chegar à Zona da Mata para ajudar na vistoria das áreas de risco. Ele também agradeceu aos voluntários que ajudam nas buscas por desaparecidos e à população pelo apoio aos bombeiros, durante os trabalhos.





O coronel Lúcio Ferreira da Silva Neto, comandante da 4ª Região de Polícia Militar, ressaltou que com a localização dos corpos e a diminuição das áreas de buscas, a corporação pode voltar o efetivo para o patrulhamento ordinário da cidade de Juiz de Fora, para prevenir furtos e saques aos imóveis evacuados, além de um reforço no policiamento dos abrigos. O militar lembrou ainda que o serviço de teleatendimento remoto para o registro de ocorrências segue funcionando para pessoas atingidas pelo desastre.





Mortes e desaparecidos





O número de vítimas das fortes chuvas que atingem a Zona da Mata desde segunda-feira (23/2) chegou a 70 neste sábado (28/2), conforme dados consolidados pelas forças de segurança de Minas.





Na manhã deste sábado (28/2) às 10h07, o corpo de um homem de 48 anos foi localizado pelo Corpo de Bombeiros, sob os escombros de três casas que desabaram no Bairro Linhares, em Juiz de Fora (MG). O resgate aconteceu no quinto dia de buscas por desaparecidos. A ausência de chuva durante a noite de sexta-feira (27/2) e na madrugada deste sábado favoreceu o trabalho das equipes.





Com a confirmação da morte, resta oficialmente um desaparecido em Juiz de Fora, segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais: o menino Pietro Cesar Teodoro Freitas, de 9 anos, vítima de deslizamento no Bairro Paineiras.





A Polícia Civil informa que 63 corpos deram entrada no Posto Médico-Legal (PML) de Juiz de Fora, dos quais 62 já foram identificados e 56 liberados às famílias. O órgão contabiliza 63 mortes e um desaparecido no município. Já o Corpo de Bombeiros registra 60 óbitos na cidade, pois considera apenas as vítimas retiradas sem vida dos escombros pelas equipes militares.





A PCMG inclui no total pessoas que morreram após serem socorridas, vítimas resgatadas por terceiros e casos em que a remoção não foi realizada pelos bombeiros. Segundo a instituição, todas as mortes tiveram como causa o soterramento, entre elas as de 15 menores de idade.





Em Ubá, são seis mortes confirmadas e dois homens, de 35 e 50 anos, seguem desaparecidos. Todos os corpos encontrados no município foram identificados e liberados às famílias. Entre as vítimas estão três mulheres, de 77, 65 e 32 anos, e três homens, de 74, 48 e 35 anos.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Juiz de Fora contabiliza 700 pessoas desabrigadas e 3.500 desalojadas. Em Ubá, são 25 desabrigados e 396 desalojados. O balanço aponta ainda que 51 pessoas foram resgatadas com vida em Juiz de Fora e 145 em Ubá.