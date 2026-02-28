Assine
DE OLHO NO CÉU

BH está em alerta para chuvas fortes; saiba o que fazer

Capital pode registrar até 20mm de chuva, com raios e rajadas de vento de 45km/h; Inmet emite alerta de chuva para todo o estado

Quéren Hapuque
Quéren Hapuque
Repórter
28/02/2026 16:22

Imagem meramente ilustrativa. Chuva forte pode atingir Belo Horizonte na noite desta quarta-feira (21/1), de acordo com a Defesa Civil municipal
Imagem meramente ilustrativa. Chuva forte pode atingir Belo Horizonte na noite desta quarta-feira (21/1), de acordo com a Defesa Civil municipal crédito: Tulio Santos/EM/D.A. Press. Brasil. Belo Horizonte - MG -03/01/2026

O fim de semana pode ser de chuva na capital mineira. A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu alerta para novas pancadas de chuva, raios e rajadas de vento que podem chegar a 45 km/h, entre este sábado (28/2) e as 8h de domingo (1º/3).

Conforme a previsão, o dia é de céu nublado com chuvas e rajadas de vento ocasionais a qualquer hora, que podem vir acompanhadas de raios a partir da tarde. De acordo com a Defesa Civil, também há previsão de volumes até 20mm com risco de raios e rajadas de vento.

Leia Mais

ACUMULADO DE CHUVAS (mm), das últimas 24h até às 6h do dia 28/2

  • Barreiro: 0,0 (0,0%)
  • Centro Sul: 0,8 (0,5%)
  • Hipercentro: 0,0 (0,0%)
  • Leste: 0,6 (0,3%)
  • Nordeste: 2,2 (1,2%)
  • Noroeste: 4,8 (2,7%)
  • Norte: 1,0 (0,6%)
  • Oeste: 0,8 (0,5%)
  • Pampulha: 4,0 (2,3%)
  • Venda Nova: 1,8 (1,0%)

A média climatológica de fevereiro é de 177,7 mm. 

O que fazer em caso de chuva?

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Sinais de que deslizamentos podem acontecer

  • Trincas nas paredes
  • Água empoçando no quintal.
  • Portas e janelas emperrando.
  • Rachaduras no solo.
  • Água minando da base do barranco.
  • Inclinação de postes ou árvores.
  • Muros e paredes estufados.
  • Estalos.

Recomendações

  • Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.
  • Coloque calhas no telhado da sua casa.
  • Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.
  • Não jogue lixo ou entulho na encosta.
  • Não despeje esgoto nos barrancos.
  • Não faça queimadas. 

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199. Uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço é gratuito. 

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram, no endereço defesacivilbh.

Tópicos relacionados:

bh chuva defesacivil minas-gerais

