BH está em alerta para chuvas fortes; saiba o que fazer
Capital pode registrar até 20mm de chuva, com raios e rajadas de vento de 45km/h; Inmet emite alerta de chuva para todo o estado
O fim de semana pode ser de chuva na capital mineira. A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu alerta para novas pancadas de chuva, raios e rajadas de vento que podem chegar a 45 km/h, entre este sábado (28/2) e as 8h de domingo (1º/3).
Conforme a previsão, o dia é de céu nublado com chuvas e rajadas de vento ocasionais a qualquer hora, que podem vir acompanhadas de raios a partir da tarde. De acordo com a Defesa Civil, também há previsão de volumes até 20mm com risco de raios e rajadas de vento.
ACUMULADO DE CHUVAS (mm), das últimas 24h até às 6h do dia 28/2
- Barreiro: 0,0 (0,0%)
- Centro Sul: 0,8 (0,5%)
- Hipercentro: 0,0 (0,0%)
- Leste: 0,6 (0,3%)
- Nordeste: 2,2 (1,2%)
- Noroeste: 4,8 (2,7%)
- Norte: 1,0 (0,6%)
- Oeste: 0,8 (0,5%)
- Pampulha: 4,0 (2,3%)
- Venda Nova: 1,8 (1,0%)
A média climatológica de fevereiro é de 177,7 mm.
O que fazer em caso de chuva?
- Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
- Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
- Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
- Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
- Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).
Sinais de que deslizamentos podem acontecer
- Trincas nas paredes
- Água empoçando no quintal.
- Portas e janelas emperrando.
- Rachaduras no solo.
- Água minando da base do barranco.
- Inclinação de postes ou árvores.
- Muros e paredes estufados.
- Estalos.
Recomendações
- Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.
- Coloque calhas no telhado da sua casa.
- Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.
- Não jogue lixo ou entulho na encosta.
- Não despeje esgoto nos barrancos.
- Não faça queimadas.
Emissão de alertas
Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199. Uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço é gratuito.
A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram, no endereço defesacivilbh.