BH com chuva, mas trégua na Zona da Mata; veja o tempo para sábado (28/2)

O último sábado de fevereiro (28/2) em Belo Horizonte (MG) tem chances de chuva, com queda de temperatura durante a manhã e à noite. As fortes chuvas dão trégua na Zona da Mata e as precipitações se concentram nas porções norte e leste do estado.

Segundo a Defesa Civil de BH, o dia será de céu nublado a parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva.

A média climatológica de precipitações é de 177,7 mm para cada regional em fevereiro. Antes de o mês acabar, a região Centro-Sul da cidade registrou o triplo da chuva esperada para o mês: até a manhã de sábado, a regional recebeu 536,2 mm.

A temperatura mínima na capital registrada foi de 16,9°C, com sensação térmica de 3,7º, às 6h, na Região de Venda Nova. A máxima pode chegar a 27°C na cidade e a umidade relativa do ar mínima fica em torno de 50% à tarde.

Veja as temperaturas mínimas registradas por regional:

Barreiro: 17,8 °C, às 6h.

Centro-Sul: 17 °C, às 4h55.

Oeste: 16,9 °C, com sensação térmica de 3,7 °C, às 6h.

Pampulha: 18,9 °C, com sensação térmica de 19,3 °C, às 5h.

Venda Nova: 19,1, às 5h05.

Chuvas em Minas Gerais

As fortes chuvas deixaram, até a publicação desta matéria, 69 pessoas mortas em Juiz de Fora e em Ubá, na Zona da Mata. Todas elas foram vítimas de soterramento e já tiveram os corpos liberados aos familiares pela Polícia Civil.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o sábado marca o início do período em que as chuvas dão trégua na Zona da Mata. Conforme previsão, o centro de baixa pressão se afasta do litoral da Região Sudeste do oceano, levando as áreas de instabilidade para o Norte de MG, em direção à Bahia.

No bairro Jardim Natal, em Juiz de Fora, seis residências foram invadidas pela enchente. Pessoas limpam suas casas, removem móveis e utensílios, máquinas tentam desobstruir o leito do córrego que está repleto de destroços Com isso, as chuvas se concentram no leste e norte mineiro, com chance de chuva fraca e isolada neste sábado na Zona da Mata. A partir de domingo, não há previsão de chuva na região até pelo menos meados da próxima semana, afirma o órgão. A previsão segue a mesma para as regiões Central e Metropolitana.

Desta forma, as regiões do Vale do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha terão céu encoberto a nublado, com pancadas de chuvas e trovoadas, enquanto o Noroeste e Norte terão céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. O restante do estado tem céu claro a parcialmente nublado, sem previsão de chuva.