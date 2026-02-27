Juiz de Fora: legendários prometem reunir 200 voluntários

O número de voluntários do movimento Legendários que atuam nas áreas atingidas pelas chuvas em Juiz de Fora, na Zona da Mata, já soma 50 homens. O trabalho, que começou na madrugada de terça-feira (24/2) com 20 homens, chegou a 30 integrantes no dia seguinte e já reúne 50 nesta sexta (27/2). A previsão é que, até o fim de semana, cerca de 200 voluntários estejam mobilizados na cidade.

Segundo o coordenador local e porta-voz do grupo, Denis Lasmar, de 49 anos, o reforço vem principalmente de Minas Gerais, mas também há voluntários de outros estados a caminho. “Têm homens vindo de São Paulo e do Rio de Janeiro. Outros estados também sinalizaram apoio”, afirmou. Natural de Campo Belo, Região Centro-Oeste, ele explica que o movimento é formado por homens, mas conta com o apoio de esposas dos integrantes e voluntárias na triagem e organização de doações.

Lasmar também contou que carretas carregadas de água e donativos estão a caminho da cidade, e um galpão cedido por um empresário no Bairro Nova Era tem sido a base de apoio do grupo e onde eles têm se hospedado. O espaço deve atingir a capacidade máxima nas próximas 24 horas, segundo o coordenador. Saindo de lá, caminhonetes vão distribuir mantimentos para as vítimas da tragédia, principalmente em comunidades que ficaram ilhadas após os temporais.

As fortes chuvas que atingem a cidade desde a última segunda-feira (23/2) causaram grandes estragos na cidade: desabamento de casas e prédios, deslizamentos de terra e alagamentos. Muitas fatalidades também foram registradas; até às 18 desta sexta-feira (27/2) a Polícia Civil registrou 63 mortes e 4,2 mil pessoas desabrigadas.

Três frentes de apoio

Ainda segundo o coordenador do movimento, os Legendários têm ajudado na limpeza de residências, remoção de entulho e reorganização de espaços atingidos pela lama. O grupo afirma estar alinhado com a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros.

A mobilização ocorre por três frentes: doações financeiras via Pix, arrecadação de alimentos e itens essenciais, com possibilidade de um caminhão recolher os itens doados em algumas localidades e também a atuação presencial como voluntário. Os interessados em contribuir podem enviar mensagens através das redes sociais.

Apesar do dia de sol desta sexta-feira ter facilitado os trabalhos, a preocupação permanece. “Tem muito entulho ainda. Se voltar a chover forte, pode ser que a gente tenha que começar do zero em alguns pontos”, disse o legendário.

O que doar e onde entregar

Alimentos

Agasalho

Material de limpeza

Produtos de higiene

Ferramentas como pá, enxada, rodo e vassoura

Endereço da Igreja Morada: Rua Bernardo Mascaranhas, 1334, Bairro Fábrica, Juiz de Fora, Minas Gerais