RASTRO DE DESTRUIÇÃO
Imagens mostram rastro do desabamento no Morro do Cristo, em Juiz de Fora
Imagens mostram o rastro de lama, casas destruídas e o trabalho de resgate no Bairro Paineiras, uma das áreas mais atingidas por temporal
Cerca de 20 imóveis foram afetados pela lama e por árvores arrancadas Foto: Mateus Parreiras/EM/DA Press
O deslizamento de terra no Morro do Cristo, no Bairro Paineiras, em Juiz de Fora, deixou ao menos três mortos Foto: Mateus Parreiras/EM/DA Press
Vista aérea mostra a dimensão da área atingida no Bairro Paineiras Foto: Mateus Parreiras/EM/DA Press
Área foi isolada para garantir segurança durante as operações de resgate Foto: Mateus Parreiras/EM/DA Press
Estrutura de prédio cedeu com a força da terra que deslizou da encosta Foto: Mateus Parreiras/EM/DA Press
Lama e pedras desceram a encosta do Morro do Cristo e atingem casas no Bairro Paineiras. Foto: Mateus Parreiras/EM/DA Press
Entre as vítimas está a enfermeira Jaqueline Vicente, de 33 anos Foto: Mateus Parreiras/EM/DA Press
