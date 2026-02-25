Assine
overlay
Início Galeria
RASTRO DE DESTRUIÇÃO

Imagens mostram rastro do desabamento no Morro do Cristo, em Juiz de Fora

Imagens mostram o rastro de lama, casas destruídas e o trabalho de resgate no Bairro Paineiras, uma das áreas mais atingidas por temporal

E
Estado de Minas
  • Cerca de 20 imóveis foram afetados pela lama e por árvores arrancadas
    Cerca de 20 imóveis foram afetados pela lama e por árvores arrancadas Foto: Mateus Parreiras/EM/DA Press
  • O deslizamento de terra no Morro do Cristo, no Bairro Paineiras, em Juiz de Fora, deixou ao menos três mortos
    O deslizamento de terra no Morro do Cristo, no Bairro Paineiras, em Juiz de Fora, deixou ao menos três mortos Foto: Mateus Parreiras/EM/DA Press
  • Vista aérea mostra a dimensão da área atingida no Bairro Paineiras
    Vista aérea mostra a dimensão da área atingida no Bairro Paineiras Foto: Mateus Parreiras/EM/DA Press
  • Área foi isolada para garantir segurança durante as operações de resgate
    Área foi isolada para garantir segurança durante as operações de resgate Foto: Mateus Parreiras/EM/DA Press
  • Estrutura de prédio cedeu com a força da terra que deslizou da encosta
    Estrutura de prédio cedeu com a força da terra que deslizou da encosta Foto: Mateus Parreiras/EM/DA Press
  • Lama e pedras desceram a encosta do Morro do Cristo e atingem casas no Bairro Paineiras
    Lama e pedras desceram a encosta do Morro do Cristo e atingem casas no Bairro Paineiras. Foto: Mateus Parreiras/EM/DA Press
  • Entre as vítimas está a enfermeira Jaqueline Vicente, de 33 anos
    Entre as vítimas está a enfermeira Jaqueline Vicente, de 33 anos Foto: Mateus Parreiras/EM/DA Press
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay