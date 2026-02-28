'Vamos dar casas para as pessoas', diz Lula em Juiz de Fora 

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou à imprensa em Juiz de Fora (MG), no fim da tarde deste sábado (28/2), que o governo federal adotará as mesmas medidas implementadas após a tragédia no Rio Grande do Sul, quando 173 pessoas morreram em decorrência das fortes chuvas.

"Nós iremos ajudar os prefeitos a recuperarem suas cidades. Vamos ajudar os pequenos empresários com a concessão de créditos para que eles possam recuperar suas empresas. Vamos recuperar o que tiver ocorrido de estragos na saúde e educação. E, sobretudo, vamos dar casa para as pessoas que perderam suas moradias", declarou Lula, que estava acompanhado da prefeita Margarida Salomão (PT) e do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), candidato ao governo do estado.

"Caso a pessoa não tenha um terreno para comprar a casa, vamos adotar o modelo de compra assistida, ou seja, o morador que perdeu sua casa poderá escolher uma casa em qualquer cidade do estado. O governo federal vai dar essa casa. Ninguém vai ficar com o prejuízo nas costas", disse Lula.

O chefe do Executivo nacional pousou de helicóptero no campo do Sport Clube por volta das 12h30.

De lá, Lula foi ao Bairro Três Moinhos, um dos mais impactados pelas fortes chuvas que deixaram um rastro de destruição na cidade. Em seguida, ele esteve na Escola Municipal Vereador Raymundo Hargreaves, no Bairro Bom Jardim, um dos locais onde pessoas que perderam suas casas estão abrigadas.

Antes de Juiz de Fora, Lula passou por Ubá, outra cidade da Zona da Mata fortemente castigada pelas chuvas. Por lá, ele já havia falado em providenciar imóveis para quem ficou sem moradia. No município, seis pessoas morreram e duas ainda estão desaparecidas. A cidade contabiliza 25 desabrigados e 396 desalojados.

Em Juiz de Fora foram confirmadas até o momento 64 mortes e mais de 8,5 mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas.