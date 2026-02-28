Último desaparecido em Juiz de Fora, corpo de menino de 9 anos é encontrado

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O corpo do menino Pietro, de apenas 9 anos, foi encontrado na noite deste sábado (28/2), no Bairro Paineiras, em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata. Ele estava desaparecido desde segunda-feira (23/2), quando a cidade foi atingida por um temporal histórico e enfrentou deslizamentos.

Mais cedo, os bombeiros precisaram demolir uma casa para ajudar na busca. Uma máquina precisou acessar uma área e uma edificação que já estava condenada pelo deslizamento foi parcialmente destruída para que a busca progredisse.

Policiais civis e militares também atuam no local, onde equipes das forças de segurança e populares rezam um Pai Nosso.

Na quinta-feira (26/2), a prima de Pietro, a cozinheira Josiane Aparecida Teodoro do Nascimento, disse que a família vivia um pesadelo por não ter encontrado o menino. Embora o momento seja de tristeza, a Josiane contou que não encontrar o primo era ainda pior. Segundo ela, não poder proporcionar um enterro digno aos familiares impede a conclusão desse ciclo de dor.

Cadela Flecha, de 1 ano e 9 meses, reforça quarto dia de buscas em Juiz e Fora Túlio Santos/EM/DA Press Josiane Aparecida Teodoro do Nascimento, de 43 anos, espera encontrar o primo de 9 anos que está desaparecido Túlio Santos/EM/DA Press Quarto dia de busca por desaparecidos conta com ajuda de colaboradores, bombeiros, cães e militares do Exército Túlio Santos/EM/DA Press Quarto dia de busca por desaparecidos conta com ajuda de colaboradores, bombeiros, cães e militares do Exército Túlio Santos/EM/DA Press Quarto dia de busca por desaparecidos conta com ajuda de colaboradores, bombeiros, cães e militares do Exército Túlio Santos/EM/DA Press Quarto dia de busca por desaparecidos conta com ajuda de colaboradores, bombeiros, cães e militares do Exército Túlio Santos/EM/DA Press Condutor de cães, cabo Cristiano Couto, do Corpo de Bombeiros Militar de Uberaba (MG) Túlio Santos/EM/DA Press Bairro paineiras foi um dos mais atingidos na tragédia de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira Túlio Santos/EM/DA Press Rua do Carmelo, no Bairro Paineiras, em Juiz de Fora (MG) Túlio Santos/EM/DA Press Voltar Próximo

“Uma tristeza muito grande. Parece que [a gente] tá num pesadelo. Que a gente vai acordar qualquer momento e não ser nada disso. Mas, infelizmente, não é assim. Nossa família tá acabada, destruída. Então, nossa expectativa agora é encontrar o Pietro, pra gente poder acabar esse sofrimento”, disse.

Além de Pietro, outros parentes, incluindo a irmã Sophia, de 6 anos, morreram soterrados na região. Ao todo, a tragédia em Juiz de Fora deixou 65 mortes, sendo 61 pessoas encontradas pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) e quatro que morreram posteriormente.

Conforme a última atualização do balanço dos bombeiros, às 14h30, há 3,5 mil desabrigados – quando as pessoas precisam de abrigo público – em Juiz de Fora. Há também 700 desalojados – pessoas que, por causa dos efeitos da chuva, precisaram desocupar suas casas e se deslocaram para casa de amigos ou parentes.

Desde segunda-feira, a Defesa Civil de Juiz de Fora contabilizou 2.666 ocorrências em decorrência da chuva que atinge o município.

Em Ubá (MG), também na Zona da Mata, seis pessoas morreram em desabamentos e deslizamentos. Dois homens desaparecidos são procurados pelo Corpo de Bombeiros. Segundo a corporação, 25 pessoas estão desabrigadas e 396 desalojadas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma sétima morte em Ubá foi contabilizada indiretamente em decorrência das chuvas, por eletrocussão (morte ou lesão grave causada pela passagem de corrente elétrica pelo corpo).