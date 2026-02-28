Assine
TRAGÉDIA EM JUIZ DE FORA

Casa é demolida para facilitar busca por menino soterrado em Juiz de Fora

Estrutura do imóvel já estava comprometida em decorrência dos deslizamentos no Bairro Paineiras. Pietro, de 9 anos, é o último desaparecido na cidade

Melissa Souza
28/02/2026 19:45

Bairro paineiras foi um dos mais atingidos na tragédia de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira
Bombeiros continuam buscas por menino desaparecido no Bairro Paineiras, em Juiz de Fora (MG) crédito: Túlio Santos/EM/DA Press

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) intensifica as buscas pelo menino de 9 anos que segue desaparecido em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata. Neste sábado (28/2), os militares precisaram demolir uma casa para facilitar a busca por Pietro, que desapareceu no Bairro Paineiras após deslizamentos causados pelo temporal de segunda-feira (23/2).

De acordo com o CBMMG, uma máquina precisou acessar uma área e uma edificação que já estava condenada pelo deslizamento foi parcialmente destruída para que a busca progredisse.

Este é o quinto dia de buscas pelo menino, o último desaparecido na cidade em decorrência da tragédia que atinge a cidade. No total, 64 pessoas morreram, sendo que 60 foram soterradas. Outras quatro foram resgatadas, mas morreram depois em unidades de saúde.

Conforme a última atualização do balanço dos bombeiros, às 14h30, há 3,5 mil desabrigados – quando as pessoas precisam de abrigo público – em Juiz de Fora. Há também 700 desalojados – pessoas que, por causa dos efeitos da chuva, precisaram desocupar suas casas e se deslocaram para casa de amigos ou parentes.

Desde segunda-feira, a Defesa Civil de Juiz de Fora contabilizou 2.666 ocorrências em decorrência da chuva que atinge o município.

Cadela Flecha, de 1 ano e 9 meses, reforça quarto dia de buscas em Juiz e Fora-Túlio Santos/EM/DA Press
Josiane Aparecida Teodoro do Nascimento, de 43 anos, espera encontrar o primo de 9 anos que está desaparecido-Túlio Santos/EM/DA Press
Quarto dia de busca por desaparecidos conta com ajuda de colaboradores, bombeiros, cães e militares do Exército-Túlio Santos/EM/DA Press
Quarto dia de busca por desaparecidos conta com ajuda de colaboradores, bombeiros, cães e militares do Exército-Túlio Santos/EM/DA Press
Quarto dia de busca por desaparecidos conta com ajuda de colaboradores, bombeiros, cães e militares do Exército-Túlio Santos/EM/DA Press
Quarto dia de busca por desaparecidos conta com ajuda de colaboradores, bombeiros, cães e militares do Exército-Túlio Santos/EM/DA Press
Condutor de cães, cabo Cristiano Couto, do Corpo de Bombeiros Militar de Uberaba (MG)-Túlio Santos/EM/DA Press
Bairro paineiras foi um dos mais atingidos na tragédia de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira-Túlio Santos/EM/DA Press
Rua do Carmelo, no Bairro Paineiras, em Juiz de Fora (MG)-Túlio Santos/EM/DA Press
Em Ubá (MG), também na Zona da Mata, seis pessoas morreram em desabamentos e deslizamentos. Dois homens desaparecidos são procurados pelo Corpo de Bombeiros. Segundo a corporação, 25 pessoas estão desabrigadas e 396 desalojadas.

Uma sétima morte em Ubá foi contabilizada indiretamente em decorrência das chuvas, por eletrocussão (morte ou lesão grave causada pela passagem de corrente elétrica pelo corpo).

