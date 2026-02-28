Casa é demolida para facilitar busca por menino soterrado em Juiz de Fora
Estrutura do imóvel já estava comprometida em decorrência dos deslizamentos no Bairro Paineiras. Pietro, de 9 anos, é o último desaparecido na cidade
compartilheSIGA
O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) intensifica as buscas pelo menino de 9 anos que segue desaparecido em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata. Neste sábado (28/2), os militares precisaram demolir uma casa para facilitar a busca por Pietro, que desapareceu no Bairro Paineiras após deslizamentos causados pelo temporal de segunda-feira (23/2).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
De acordo com o CBMMG, uma máquina precisou acessar uma área e uma edificação que já estava condenada pelo deslizamento foi parcialmente destruída para que a busca progredisse.
Leia Mais
Este é o quinto dia de buscas pelo menino, o último desaparecido na cidade em decorrência da tragédia que atinge a cidade. No total, 64 pessoas morreram, sendo que 60 foram soterradas. Outras quatro foram resgatadas, mas morreram depois em unidades de saúde.
Conforme a última atualização do balanço dos bombeiros, às 14h30, há 3,5 mil desabrigados – quando as pessoas precisam de abrigo público – em Juiz de Fora. Há também 700 desalojados – pessoas que, por causa dos efeitos da chuva, precisaram desocupar suas casas e se deslocaram para casa de amigos ou parentes.
Desde segunda-feira, a Defesa Civil de Juiz de Fora contabilizou 2.666 ocorrências em decorrência da chuva que atinge o município.
Em Ubá (MG), também na Zona da Mata, seis pessoas morreram em desabamentos e deslizamentos. Dois homens desaparecidos são procurados pelo Corpo de Bombeiros. Segundo a corporação, 25 pessoas estão desabrigadas e 396 desalojadas.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma sétima morte em Ubá foi contabilizada indiretamente em decorrência das chuvas, por eletrocussão (morte ou lesão grave causada pela passagem de corrente elétrica pelo corpo).