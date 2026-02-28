Casa é demolida para facilitar busca por menino soterrado em Juiz de Fora

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) intensifica as buscas pelo menino de 9 anos que segue desaparecido em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata. Neste sábado (28/2), os militares precisaram demolir uma casa para facilitar a busca por Pietro, que desapareceu no Bairro Paineiras após deslizamentos causados pelo temporal de segunda-feira (23/2).

De acordo com o CBMMG, uma máquina precisou acessar uma área e uma edificação que já estava condenada pelo deslizamento foi parcialmente destruída para que a busca progredisse.

Este é o quinto dia de buscas pelo menino, o último desaparecido na cidade em decorrência da tragédia que atinge a cidade. No total, 64 pessoas morreram, sendo que 60 foram soterradas. Outras quatro foram resgatadas, mas morreram depois em unidades de saúde.

Conforme a última atualização do balanço dos bombeiros, às 14h30, há 3,5 mil desabrigados – quando as pessoas precisam de abrigo público – em Juiz de Fora. Há também 700 desalojados – pessoas que, por causa dos efeitos da chuva, precisaram desocupar suas casas e se deslocaram para casa de amigos ou parentes.

Desde segunda-feira, a Defesa Civil de Juiz de Fora contabilizou 2.666 ocorrências em decorrência da chuva que atinge o município.

Em Ubá (MG), também na Zona da Mata, seis pessoas morreram em desabamentos e deslizamentos. Dois homens desaparecidos são procurados pelo Corpo de Bombeiros. Segundo a corporação, 25 pessoas estão desabrigadas e 396 desalojadas.

Uma sétima morte em Ubá foi contabilizada indiretamente em decorrência das chuvas, por eletrocussão (morte ou lesão grave causada pela passagem de corrente elétrica pelo corpo).

