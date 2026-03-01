Juiz de Fora: gabinete de crise, vacinas, investimentos e críticas a Zema

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, neste sábado (28/2), um gabinete de crise interministerial em Juiz de Fora (MG) para coordenar ações emergenciais na Zona da Mata. O grupo de trabalho funcionará na sede da prefeitura.

O governo ainda disse que reforçará a aplicação de algumas vacinas. Além disso, mais de R$ 16 milhões foram liberados em decorrência das fortes chuvas que atingiram a Zona da Mata e deixaram um rastro de destruição. Somente Juiz de Fora contabiliza 65 mortes e mais de 8,5 mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas.

"Nós iremos ajudar os prefeitos a recuperarem suas cidades. Vamos ajudar os pequenos empresários com a concessão de créditos para que eles possam recuperar suas empresas. Vamos recuperar o que tiver ocorrido de estragos na saúde e educação. E, sobretudo, vamos dar casa para as pessoas que perderam suas moradias", declarou Lula, que estava acompanhado da prefeita Margarida Salomão (PT) e do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), pré-candidato ao governo do estado.

"Caso a pessoa não tenha um terreno para comprar a casa, vamos adotar o modelo de compra assistida, ou seja, o morador que perdeu sua casa poderá escolher uma casa em qualquer cidade do estado. O governo federal vai dar essa casa. Ninguém vai ficar com o prejuízo nas costas", completou Lula, que, no final da coletiva, solicitou que todos fizessem um minuto de silêncio pelas vítimas da tragédia.

Reforço em vacinas

Equipes da Força Nacional do SUS e do Departamento de Emergências em Saúde Pública atuam na região desde o início da crise, segundo o governo federal. Entre as ações está o “reforço” na aplicação de vacinas contra a hepatite A, hepatite B e tétano, doença associada ao contato com água contaminada. As informações foram repassadas durante a coletiva pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

Investimentos

Durante a agenda, o governo federal ainda anunciou a liberação de mais de R$ 16 milhões em recursos para reforçar a assistência à saúde em municípios afetados. Juiz de Fora receberá R$ 2,9 milhões, Matias Barbosa contará com R$ 1,3 milhão e Ubá receberá a maior parte, R$ 11,8 milhões.

"Estamos falando de água, comida, material de higiene pessoal, combustível, aluguel de caçamba e trator, ações de limpeza pública, desobstrução de ruas e avenidas, além de restabelecimento de serviços públicos", disse o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes.

Críticas à gestão de Romeu Zema

O ministro das Cidades, Jader Filho (MDB), declarou que o governo de Romeu Zema (Novo) executou apenas 4,1% da verba disponibilizada pelo governo federal para prevenção de enchentes. Segundo afirmou, o governo pactuou com estados e municípios R$ 32 bilhões para obras de contenção de encostas e macrodrenagens.

"Só para Minas Gerais foram R$ 3,5 bilhões. O governo do Estado utilizou R$ 9,1 milhões, o que corresponde a somente 4,1% do recurso disponibilizado pelo Ministério das Cidades", declarou.

Lula na Zona da Mata

O chefe do Executivo nacional pousou de helicóptero no campo do Sport Clube por volta das 12h30. De lá, Lula foi ao Bairro Três Moinhos, um dos mais impactados pelas fortes chuvas que deixaram um rastro de destruição na cidade. Em seguida, ele esteve na Escola Municipal Vereador Raymundo Hargreaves, no Bairro Bom Jardim, um dos locais onde pessoas que perderam suas casas estão abrigadas.

Antes de Juiz de Fora, Lula passou por Ubá, outra cidade da Zona da Mata fortemente castigada pelas chuvas. Por lá, ele já havia falado em providenciar imóveis para quem ficou sem moradia. No município, seis pessoas morreram e uma ainda está desaparecida. A cidade contabiliza 25 desabrigados e 396 desalojados, segundo o Corpo de Bombeiros.