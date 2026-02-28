Mais um corpo é encontrado em Ubá; número de mortes chega a sete

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Pouco depois de encontrarem o corpo do menino Pietro, de 9 anos, em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) confirmou a sétima morte em Ubá (MG), na mesma região. Assim como Pietro, um dos desaparecidos de Ubá também foi encontrado na noite deste sábado (28/2).

Com a atualização, o número de mortes na Zona da Mata chega a 72, sendo 65 registradas em Juiz de Fora e sete em Ubá, com uma pessoa ainda desaparecida. A cidade ainda tem 25 pessoas desabrigadas e 396 desalojadas.

Uma oitava morte na cidade foi contabilizada indiretamente em decorrência das chuvas, por eletrocussão (morte ou lesão grave causada pela passagem de corrente elétrica pelo corpo).

Em Juiz de Fora, 3,5 mil pessoas estão desabrigadas – quando elas precisam de abrigo público. Há também 700 desalojados – pessoas que, por causa dos efeitos da chuva, precisaram desocupar suas casas e se deslocaram para casa de amigos ou parentes.

Desde segunda-feira, a Defesa Civil de Juiz de Fora contabilizou 2.666 ocorrências em decorrência da chuva que atinge o município.

