Juiz de Fora: número de mortes chega a 65

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O último desaparecido na tragédia de Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, foi encontrado na noite deste sábado (28/2) pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG). Com isso, o número de mortes causadas pela chuva na cidade subiu de 64 para 65.

Das 65 mortes, 61 corpos foram encontrados pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) e quatro pessoas foram resgatadas e morreram posteriormente.

Conforme a última atualização do balanço dos bombeiros, às 14h30, há 3,5 mil desabrigados – quando as pessoas precisam de abrigo público – em Juiz de Fora. Há também 700 desalojados – pessoas que, por causa dos efeitos da chuva, precisaram desocupar suas casas e se deslocaram para casa de amigos ou parentes.

Desde segunda-feira, a Defesa Civil de Juiz de Fora contabilizou 2.666 ocorrências em decorrência da chuva que atinge o município.

Em Ubá (MG), também na Zona da Mata, seis pessoas morreram em desabamentos e deslizamentos. Dois homens desaparecidos são procurados pelo Corpo de Bombeiros. Segundo a corporação, 25 pessoas estão desabrigadas e 396 desalojadas.

Uma sétima morte em Ubá foi contabilizada indiretamente em decorrência das chuvas, por eletrocussão (morte ou lesão grave causada pela passagem de corrente elétrica pelo corpo).

Corpo de Pietro encontrado

Mais cedo, os bombeiros precisaram demolir uma casa para ajudar na busca pelo menino de 9 anos, último desaparecido. Uma máquina precisou acessar uma área e uma edificação que já estava condenada pelo deslizamento foi parcialmente destruída para que a busca progredisse.

Policiais civis e militares também atuam no local, onde equipes das forças de segurança e populares rezaram um "Pai nosso".

Na quinta-feira (26/2), a prima de Pietro, a cozinheira Josiane Aparecida Teodoro do Nascimento, disse que a família vivia um pesadelo por não ter encontrado o menino. Embora o momento seja de tristeza, Josiane contou que não encontrar o primo era ainda pior. Segundo ela, não poder proporcionar um enterro digno aos familiares impede a conclusão desse ciclo de dor.

Cadela Flecha, de 1 ano e 9 meses, reforça quarto dia de buscas em Juiz e Fora Túlio Santos/EM/DA Press Josiane Aparecida Teodoro do Nascimento, de 43 anos, espera encontrar o primo de 9 anos que está desaparecido Túlio Santos/EM/DA Press Quarto dia de busca por desaparecidos conta com ajuda de colaboradores, bombeiros, cães e militares do Exército Túlio Santos/EM/DA Press Quarto dia de busca por desaparecidos conta com ajuda de colaboradores, bombeiros, cães e militares do Exército Túlio Santos/EM/DA Press Quarto dia de busca por desaparecidos conta com ajuda de colaboradores, bombeiros, cães e militares do Exército Túlio Santos/EM/DA Press Quarto dia de busca por desaparecidos conta com ajuda de colaboradores, bombeiros, cães e militares do Exército Túlio Santos/EM/DA Press Condutor de cães, cabo Cristiano Couto, do Corpo de Bombeiros Militar de Uberaba (MG) Túlio Santos/EM/DA Press Bairro paineiras foi um dos mais atingidos na tragédia de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira Túlio Santos/EM/DA Press Rua do Carmelo, no Bairro Paineiras, em Juiz de Fora (MG) Túlio Santos/EM/DA Press Voltar Próximo

“Uma tristeza muito grande. Parece que [a gente] está num pesadelo. Que a gente vai acordar a qualquer momento e não ser nada disso. Mas, infelizmente, não é assim. Nossa família está acabada, destruída. Então, nossa expectativa agora é encontrar o Pietro, pra gente poder acabar esse sofrimento”, disse.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Além de Pietro, outros parentes, incluindo a irmã Sophia, de 6 anos, morreram soterrados na região.