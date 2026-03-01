Vítimas de soterramento em JF e Ubá também foram encontradas pela população
Nem todos os corpos que deram entrada no Instituto Médico-Legal (IML) foram recuperados pelo Corpo de Bombeiros. Uma pessoa segue desaparecida em Ubá
compartilheSIGA
A população de Juiz de Fora e Ubá foi crucial no encontro de corpos das vítimas de soterramento decorrente de deslizamentos causados pelas fortes chuvas que assolaram as cidades da Zona da Mata, na última segunda-feira (23/2). As buscas foram encerradas em Juiz de Fora e as operações focam no encontro do último desaparecido de Ubá.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo o chefe do 4º Departamento de Polícia Civil em Juiz de Fora, o delegado-geral Eurico da Cunha Neto, nem todos os corpos que deram entrada no Instituto Médico-Legal (IML) chegaram após recuperação direta dos bombeiros.
Leia Mais
Os números oficiais da Polícia Civil definem que 72 corpos passaram por exames periciais no IML, sendo 65 deles vindos de Juiz de Fora e outros sete, de Ubá. Em JF, 62 já foram liberados para as famílias, enquanto em Ubá todos os corpos foram liberados.
A divergência se mostra quando considerados os números levantados pelo Corpo de Bombeiros, que indicam 61 corpos resgatados em Juiz de Fora e sete em Ubá. Com isso, é esclarecido que os números consideram a ação direta dos bombeiros, não a totalidade das recuperações, que também foram realizadas por populares.
Um exemplo da atuação da população foi o homem de 39 anos encontrado na noite de sábado (28) em Ubá. De acordo com o comandante do 3º Comando Operacional de Bombeiros (3º COB), Coronel Joselito Oliveira de Paula, o corpo foi encontrado por um morador da cidade.
- ‘Não quero morrer afogada’, relata mulher que se agarrou a poste em Ubá
- O impressionante flagrante da queda de prédio em Ubá
“Um civil encontrou e acionou a Polícia Militar, que compareceu ao local. Depois a guarnição conseguiu encontrar um amigo da vítima, que conseguiu reconhecer, identificando até uma tatuagem”, afirmou.
De acordo com o coronel, o homem foi encontrado a uma distância de onde desapareceu de seis quilômetros em linha reta e nove quilômetros de percurso de água. Segundo ele, a informação é usada para encontrar a última pessoa que está desaparecida em Ubá, cujas buscas com novas direções se iniciaram na madrugada deste domingo.
Os corpos recuperados em Juiz de Fora são de vítimas crianças, adultas e idosas com idades entre 2 e 79 anos. Em Ubá, a idade das vítimas varia entre 32 e 77 anos.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
As buscas por desaparecidos em Juiz de Fora foram encerradas na última noite com o encontro do corpo do menino Pietro, no bairro Paineiras. A atuação da corporação segue na cidade de forma preventiva a novos deslizamentos e, conforme divulgado em coletiva de imprensa, 24 militares que atuavam na cidade foram realocados para as buscas do último desaparecido em Ubá. “O trabalho continua”, afirmou o comandante do 3º COB.