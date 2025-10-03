O alívio no Republicanos com freio na candidatura de Tarcísio à Presidência

Correligionários de Tarcísio de Freitas no Republicanos viram com bons olhos e algum alívio o freio do governador de São Paulo à sua candidatura à Presidência.

O motivo é simples: Tarcísio sinalizou nos bastidores que, se fosse entrar na corrida presidencial, trocaria o Republicanos pelo PL. Valdemar Costa Neto tem falado sobre o assunto abertamente nos últimos meses.

O presidente do partido do bolsonarismo costuma lembrar que, em 2022, Tarcísio perdeu mais de 500 mil votos de eleitores que digitaram o 22 do PL, e não o 10 do Republicanos, na urna eletrônica em São Paulo.

Pelos lados do Republicanos, aliados de Tarcísio ainda não estão 100% certos de que ele vai, de fato, desistir dos planos presidenciais — tudo depende de Jair Bolsonaro. Com o favoritismo do governador à reeleição, no entanto, há quem torça para que ele confirme o recuo e passe mais quatro anos no Palácio dos Bandeirantes sob a mesma filiação partidária.