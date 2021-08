Deputado de MG após denúncia a blogueiro: 'Punem a liberdade de expressão'

Lucas Gonzalez (Novo-MG) em reunião da Comissão de Viação e Transportes da Câmara, em abril deste ano (foto: Gustavo Sales/Câmara dos Deputados) Deputado federal por Minas Gerais, Lucas Gonzalez (Novo) usou as redes sociais para se manifestar sobre "decisões que punem a liberdade de expressão". Nesta quarta-feira (18/08), antes de o parlamentar novista mineiro abordar o tema, o ameaças a Luís Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), e incitação ao crime. por(Novo) usou as redes sociais para se manifestar sobre "decisões que punem a". Nesta quarta-feira (18/08), antes de o parlamentar novista mineiro abordar o tema, o blogueiro Allan dos Santos foi denunciado pelo Ministério Público Federal (MPF) por, ministro do), e





"Fico cada vez mais abismado com as decisões que punem a liberdade de expressão", começou Gonzalez. Na mesma publicação, o deputado aborda o fato de essas questões estarem ligadas a figuras do Poder Judiciário. "Coincidência ou não, elas sempre se destinam aos que incomodam a cúpula do Judiciário".





"Tira o digital, se você tem culhão! Tira a porra do digital, e cresce! Dá nome aos bois! De uma vez por todas Barroso, vira homem! Tira a porra do digital! E bota só terrorista! Para você ver o que a gente faz com você. Tá na hora de falar grosso nessa porra!", afirma, em certo momento do vídeo.





Segundo a denúncia do MPF, as declarações "estão excluídas do âmbito de cobertura da liberdade de expressão, porquanto configuram proibições expressas dispostas no direito internacional dos direitos humanos". A ação aguarda o recebimento oficial para tramitação.





Allan dos Santos, que já se colocou como um dos principais apoiadores de Jair Bolsonaro (sem partido), presidente da República, ainda não se manifestou sobre a denúncia. Se o fizer, esta matéria será atualizada com o posicionamento do blogueiro.