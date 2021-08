Blogueiro Allan dos Santos é denunciado pelo MPF por ameaças a Barroso

Allan dos Santos durante reunião da CPMI das Fake News, em novembro de 2019 (foto: Roque de Sá/Senado)

foi denunciado pelo) por ameaças ao, do), e incitação ao crime. O documento que oficializa a denúncia, oferecida nessa terça-feira (17/8), foi assinado por João Gabriel Morais de Queiroz e Melina Castro Montoya Flores.

Fundador do blog Terça Livre e dono de um canal no YouTube de mesmo nome, Allan dos Santos teria cometido osem 24 de novembro de 2020. Na ocasião, em um dos vídeos - intitulado Barroso É Um Miliciano Digital - que publicou nas redes sociais, o blogueiroo ministro do STF.

"Tira o digital, se você tem culhão! Tira a porra do digital, e cresce! Dá nome aos bois! De uma vez por todas Barroso, vira homem! Tira a porra do digital! E bota só terrorista! Para você ver o que a gente faz com você. Tá na hora de falar grosso nessa porra!", afirma, em certo momento do vídeo.

Segundo a denúncia do MPF, as declarações “estão excluídas do âmbito de cobertura da liberdade de expressão, porquanto configuram proibições expressas dispostas no direito internacional dos direitos humanos”. A ação aguarda o recebimento oficial para tramitação.

Allan dos Santos, que já se colocou como um dos principais apoiadores de Jair Bolsonaro (sem partido), presidente da República, ainda não se manifestou sobre a denúncia. Se o fizer, esta matéria será atualizada com o posicionamento do blogueiro.