Após Zema não assinar carta ao STF, presidente da ALMG fala em 'omissão'

Agostinho Patrus (esq.) criticou indiretamente postura de Romeu Zema (dir.) sobre carta de apoio ao STF (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press - 25/2/2021)

Quem não se posiciona a favor da democracia e da independência entre Poderes, escolhe o lado contrário. A sociedade mineira assumiu, em toda a sua história, a defesa da liberdade e da soberania popular. E essa soberania apenas se dá quando há respeito entre as competências. %u2014 Agostinho Patrus (@agostinhopatrus) August 17, 2021

'Intrigas palacianas'

O presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG),(PV), fez críticas indiretas ao governador(Novo) nesta terça-feira (17/8). O chefe do poder Executivo mineiro não assinou nota conjunta de governadores em apoio aos ministros Supremo Tribunal Federal (STF) Sem mencionar o nome de Zema, o deputado estadual disse que quem opta por não se posicionar em defesa da independência dos Poderes e da democracia "escolhe o lado contrário". Ele utilizou o termo "omissão"."Quem não se posiciona a favor da democracia e da independência entre Poderes, escolhe o lado contrário. A sociedade mineira assumiu, em toda a sua história, a defesa da liberdade e da soberania popular. E essa soberania apenas se dá quando há respeito entre as competências", escreveu Patrus.O presidente doressaltou a importância de demonstrar apoio às instituições que dão forma ao regime democrático. "Prezar pelo diálogo é dever de quem foi eleito democraticamente. Omissão definitivamente não é uma forma de representatividade. Na ALMG, todas as instituições democráticas têm garantia de apoio e acolhimento. Essa é condição fundamental para a estabilidade, harmonia e paz social", completou.Treze governadores e o chefe do Executivo do Distrito Federal subscreveram documento enviado ontem à Suprema Corte. O manifesto exalta o papel do STF e clama por serenidade ao país. O documento, no entanto, não cita nominalmente o presidente(sem partido), que fez diversos ataques aos ministros da Corte nas últimas semanas , sobretudo a Luis Roberto Barroso, que também ocupa a presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e a Alexandre de Moraes.Ontem, Zema justificou a ausência de seu nome no documento pelo fato de não estar preocupado com o que chamou de "intrigas palacianas" "Fui eleito para governar Minas e não para ficar avaliando presidentes e STF. Estou à frente do estado para trazer emprego para o mineiro. Quem está nos assistindo está preocupado se vai conseguir emprego para ele, para o filho e o irmão, e não o que o STF e o presidente estão fazendo lá de tramas nos palácios do poder. Estou preocupado em trazer vacina. As intrigas palacianas não me interessam. Não entro em intrigas palacianas", afirmou o governador, em entrevista à TV "Band Minas".Não é a primeira vez que Zema deixa de assinar carta endossada por outros chefes de Executivo. Em março, por exemplo, 14 autoridades construíram documento pedindo que a gestão de Jair Bolsonaro conseguisse mais vacinas antiCOVID-19. O papel não teve a subscrição do governador mineiro."O Estado Democrático de Direito só existe com Judiciário independente, livre para decidir de acordo com a Constituição e com as leis. No âmbito dos nossos estados, tudo faremos para ajudar a preservar a dignidade e a integridade do Poder Judiciário", lê-se em parte do mais recente comunicado dos governadores.