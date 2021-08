Zema sobre nota de apoio ao STF: 'Intrigas palacianas não me interessam'

Zema disse estar fora de 'intrigas palacianas' e que foi eleito para governar Minas (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)









"Fui eleito para governar Minas e não para ficar avaliando presidentes e STF. Estou à frente do estado para trazer emprego para o mineiro. Quem está nos assistindo está preocupado se vai conseguir emprego para ele, para o filho e o irmão, e não o que o STF e o presidente estão fazendo lá de tramas nos palácios do poder. Estou preocupado em trazer vacina. As intrigas palacianas não me interessam. Não entro em intrigas palacianas", afirmou o governador.





O manifesto desta segunda-feira (16/8) exaltou o papel do STF e pediu paz e serenidade ao país. O documento, no entanto, não citou nominalmente o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que fez diversos ataques aos ministros da Corte nas últimas semanas, sobretudo a Luis Roberto Barroso, que também ocupa a presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e a Alexandre de Moraes.





"O Estado Democrático de Direito só existe com Judiciário independente, livre para decidir de acordo com a Constituição e com as leis. No âmbito dos nossos estados, tudo faremos para ajudar a preservar a dignidade e a integridade do Poder Judiciário", diz a nota.

