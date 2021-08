Paulo Brant, vice de Zema, se filia ao PSDB

Vice-governador de MG, Paulo Brant (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) eleições de 2022 se aproximando, o vice-governador de Minas Gerais Paulo Brant decidiu se filiar ao PSDB nesta segunda-feira (16/8). Ele estava sem partido desde março de 2020, quando saiu do Novo em meio à uma Com asde 2022 se aproximando, o vice-governador de Minas Geraisdecidiu se filiar ao PSDB nesta segunda-feira (16/8). Ele estava semdesde março de 2020, quando saiu doem meio à uma crise interna









Na época, o secretário de Governo, Olavo Bilac Pinto , pediu desligamento da pasta estadual , após o governador sancionar parcialmente o projeto de lei que reajusta o salário das forças de segurança pública em 41,7%.





ALMG), Gustavo Valadares. E, em junho, como mostrou o Estado de Minas, o O PSDB é o partido do líder do governo na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (), Gustavo Valadares. E, em junho, como mostrou o, o partido não descartava apoiar o governador Romeu Zema na disputa pela reeleição em 2022.





Brant disse, na última quinta-feira (12/8), em um evento na Fiemg, que ainda não avaliava se participaria da chapa de Zema nas eleições e que seu próximo passo seria a filiação a um partido.



“Isso tá muito cedo ainda, eu não tenho participado da articulação política do governo. Meu próximo passo é a afiliação a um partido político e a partir daí a gente pensa em um contexto mais amplo, mas não tem nada definido ainda”, alegou na semana passada.





Ele também chegou a falar se apoiaria o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) a concorrer também na reeleição. “Depende, essa coisa é muito complexa. No Brasil a gente tem que construir politicamente alternativas para tirar o país dessa estagnação crônica que já dura 20 anos. A pandemia veio a agravar, mas nosso processo de estagnação veio do início desse século, então temos que fazer uma grande construção nacional para recolocar o país na volta do desenvolvimento.”

O vice-governador vai conceder uma entrevista coletiva nesta segunda-feira (16/8), às 16h, para falar da sua filiação ao PSDB.