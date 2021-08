Deputados cobram de Zema calendário para pagar férias-prêmio

Deputados estaduais querem calendário para o pagamento de férias-prêmio atrasadas em MG (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Contra eventual espionagem, varreduras são iniciadas

entregaram, nesta sexta-feira (13/8), um ofício ao governador(Novo), cobrando a apresentação de um cronograma para o pagamento dedos servidores estaduais. A dívida é superior a meio bilhão. Trinta e cinco dos 77 componentes da Assembleia Legislativa assinaram o documento. Na lista de signatários, há diversos integrantes da base aliada ao poder Executivo. Presentes, também, nomes de políticos da oposição e do bloco independente.Em maio, dados da Secretaria de Estado de Fazenda (SEF-MG) davam conta de que o débito estava em R$ 582,7 milhões . As férias-prêmio são licenças de três meses concedidas aos integrantes do funcionalismo a cada cinco anos de trabalho. Muitos profissionais, no entanto, optam por "vender" o benefício, trocando os dias de folga por dinheiro. Cerca de 22 mil servidores públicos mineiros aposentados têm valores a receber.O documento encaminhado a Zema nesta sexta tem as assinaturas de Gustavo Valadares (PSDB), líder do governo na Assembleia, e Raul Belém (PSC), líder da coalizão de partidos da base aliada. Guilherme da Cunha e Laura Serrano, do mesmo partido do chefe do Executivo, também endossam o pedido."Essa dívida assusta, atormenta e põe em risco a vida de inúmeros servidores que recebem constantes informações oriundas das mais variadas fontes e, nem sempre, verídicas", lê-se em trecho do ofício.Os deputados pedem que Zema garanta que os débitos "não serão declarados extintos e serão pagos nos termos do ordenamento legal em vigor".Para sustentar as alegações, o grupo lembra que, recentemente, o Palácio Tiradentes anunciou o fim do pagamento parcelado dos vencimentos mensais . A concessão de bolsa de R$ 600 a famílias em situação de extrema pobreza também é citada, bem como a regularização de quase R$ 8 bilhões em depósitos judiciais e acordos para regularizar dívidas passadas.Em julho, o governo prometeu apresentar "em breve" um calendário com prazos para a quitação do passivo . O deputado Cristiano Silveira (PT) havia enviado representações ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-MG) e ao Ministério Público de Contas mineiro (MPC-MG) sobre o tema.Nesta semana, agentes da inteligência da Polícia Civil e da Polícia Militar iniciaram varreduras em gabinetes dos 14 deputados que compõem, como titulares e suplentes, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig). O procedimento foi acertado após Professor Cleiton (PSB), que faz parte do grupo, relatar ter tido o telefone grampeado.Segundo apurou o, nesta sexta foi feita uma inspeção no escritório de Betão (PT), suplente da comissão. "Nos parece grave, mas tomara que não haja nada. Essa é a minha esperança. Seria muito grave se acontecesse (a espionagem)", disse o presidente da Assembleia, Agostinho Patrus (PV), em evento sobre a destinação de parte dos recursos pagos pela Vale por causa da tragédia de Brumadinho Em maio, a Cemig contratou a Kroll, empresa de empresa de segurança cibernética que presta serviços para a estatal. Deputados pediram documentos relativos ao trato. O objetivo é esclarecer se a auditoria tem conexões com as suspeitas de espionagem.A Cemig, em nota encaminhada à reportagem na semana passada, quando surgiram as denúncias de escrutínio sobre os deputados, garantiu ter contratado a Kroll - e outros escritórios - para "dentro dos estritos limites de sua atuação corporativa, proceder a investigação independente de denúncias recebidas do Ministério Público do Estado de Minas Gerais".A Kroll, por seu turno, assegurou atuar "estritamente dentro da lei", sem tolerar "qualquer tipo de atividade ilícita, assim como não admite afirmações levianas e incorretas sobre sua atuação". "A Kroll informa que confia no processo político e na legitimidade da CPI, da mesma forma em que acredita que a imunidade parlamentar não deve ser usada para ofender a reputação de empresas idôneas. As acusações são inverídicas e não procedem", lê-se em trecho de posicionamento da empresa.