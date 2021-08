CPI da Cemig: ALMG vai fazer varredura em gabinetes contra supostos grampos

Gabinetes da Assembleia de MG serão examinados por forças de segurança (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Contrato com auditoria será investigado

A Polícia Legislativa da Assembleia de Minas e as polícias Civil e Militar acertaram, nesta terça-feira (10/8), estratégia para fazer varreduras nosdos deputados estaduais que compõem a) da). Agentes da inteligência das corporações vão vistoriar os espaços a fim de encontrar possíveis escutas. Uma suspeita defoi levantada por Professor Cleiton (PSB), que compõe o comitê de investigação. O departamento de segurança do Parlamento mineiro e as forças policiais mineiras estavam reunidos nesta terça , como mostrou mais cedo o. Ao fim do encontro, acertaram como farão os "pente-finos".A possibilidade de verificar a existência de possíveis escutas é debatida pelos deputados desde a semana passada, quando Professor Cleiton revelou ter tido o seu celular grampeado . Segundo ele, assessores parlamentares receberam telefonemas anônimos em que interlocutores pedem informações sobre as atividades que desempenham.A ideia é fazer um "pente-fino" nos escritórios dos sete integrantes titulares da CPI e estender o processo aos gabinetes dos sete suplentes. As varreduras precisarão ser autorizadas por cada um dos deputados e, também, pelo presidente da Assembleia, Agostinho Patrus (PV).A "Rádio 98 FM" antecipou a possibilidade de a Polícia Legislativa do Senado Federal ser chamada para ajudar nas verificações. A reportagem confirmou que a ideia é aventada nos bastidores da Assembleia.O comitê que examina a gestão da Cemig não vai se debruçar sobre a suposta espionagem. A mira está em contratos sem licitação assinados pela empresa. A primeira a depor, na segunda (16), será Débora Lage Martins, superintendente da auditoria interna da estatal. Ela terá que explicar aos deputados os termos firmados sem concorrência."Já entramos em contato com quem tem a prerrogativa de fazer essa investigação. Na CPI, a gente não vai discutir isso mais. Agora, a CPI toma um rumo novo: fazer as oitivas e (a análise dos) contratos. Deixamos com os órgãos responsáveis a averiguação da suspeita que foi levantada", diz Professor Cleiton.Em meio à análise dos contratos celebrados sem licitação, a CPI da Cemig quer entender os meandros da negociação com a, empresa de segurança cibernética que presta serviços para a estatal. O objetivo é esclarecer se a auditoria tem conexões com as suspeitas de espionagem.A Cemig, em nota encaminhada à reportagem na semana passada, quando surgiram as denúncias de escrutínio sobre os deputados, garantiu ter contratado a Kroll - e outros escritórios - para "dentro dos estritos limites de sua atuação corporativa, proceder a investigação independente de denúncias recebidas do Ministério Público do Estado de Minas Gerais".A Kroll, por seu turno, assegurou atuar "estritamente dentro da lei", sem tolerar "qualquer tipo de atividade ilícita, assim como não admite afirmações levianas e incorretas sobre sua atuação".A venda de subsidiárias da Cemig, como Light e Renova, e a transferência de atividades administrativas da companhia para São Paulo também compõem o escopo da CPI.