Assembleia de Minas já pode votar marco legal dos fretadores em 1° turno

Regras para o transporte fretado de passageiros estão em debate na Assembleia de Minas Gerais (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Projeto e novo decreto de Zema são apostas para encerrar impasse

O projeto de lei (PL) que cria novo marco regulatório para ode passageiros entre as cidades de Minas Gerais já pode ser votado pelos deputados estaduais em 1° turno. Nesta terça-feira (10/8), o texto passou pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (FFO) da, último comitê temático antes da análise feita pelos 77 parlamentares em plenário.A proposta, apresentada por Alencar da Silveira Júnior (PDT), define as regras para que os ônibus fretados possam rodar pelas estradas mineiras. Em julho, o Parlamento anulou decreto do governador Romeu Zema (Novo) sobre o tema . O documento anulado flexibilizava as regras para o setor e abria o mercado paraque trabalham com o aluguel de coletivos.O tema chegará a plenário estabelecendo que os veículos devem seguir o modelo de, em que os itinerários começam e terminam em um mesmo ponto. Apenas empresas e cooperativas vão poder fretar ônibus para trajetos intermunicipais.O decreto de Zema dispensava a obrigatoriedade do envio, ao Departamento de Estradas e Rodagens de Minas Gerais (DER-MG), da lista de passageiros. O projeto de lei, contudo, estabelece que os nomes devem ser encaminhados no mínimo seis horas antes da partida. Há, ainda, a possibilidade de mexer em 20% da lista de passageiros até 20 minutos do início da viagem.Como mostrou ona semana passada, interlocutores acreditam que o projeto pode ser aprovado pela Assembleia em dois turnos ainda neste mês . Depois da primeira votação em plenário, o texto retorna às comissões para nova rodada de debates. Assim, estará pronto para a análise final.O projeto a ser analisado em primeiro turno permite o frete de ônibus, micro-ônibus e vans, independentemente da idade de fabricação do veículo. Durante as viagens, os condutores precisarão portar, ainda que virtualmente, documento comprovando que há autorização legal para a prestação do serviço. A existência de seguro para proteger os viajantes também é obrigatória.A anulação do decreto editado por Zema em fevereiro gerou protestos de entidades ligadas ao frete. Em julho, deputados estaduais e o Palácio Tiradentes chegaram a um acordo sobre o tema. Dias depois, passou a valer novo decreto, com conteúdo similar ao projeto que tramita na Assembleia.Após a aprovação da proposta, como já garantiu o secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Fernando Marcato, o texto do governo deixará de vigorar, para que passem a correr as regras aprovadas pela Assembleia.O relator do marco dos fretes na Comissão de Fiscalização Financeira, Hely Tarqüínio, defendeu o texto analisado pelos parlamentares. "O projeto traz oportunidade para regular o serviço para os pequenos e os médios prestadores desse serviço", disse.Laura Serrano (Novo), defensora do primeiro decreto de Zema, lamentou o retorno da regra do circuito fechado. "Ao tornar obrigatório que se retorne ao mesmo ponto de origem e com os mesmos passageiros, (o projeto) impede maior eficiência e desburocratização do serviço."