CPI quer entender contratos entre Cemig e empresas que recrutam executivos

Membros da CPI da Cemig analisam pedidos de intimação de funcionários da empresa (foto: Sarah Torres/ALMG)

A CPI da Cemig aprovou, nesta segunda-feira (9/8), a intimação de funcionários da empresa. Eles terão que comparecer à Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), na condição de testemunhas, para prestar esclarecimentos à comissão sobre contratações feitas pela companhia. Na mira, os tratos com headhunters, empresas de consultoria especializadas na seleção de executivos no mercado.





O gerente de Provimento e Desenvolvimento de Pessoal da Cemig, Rômulo Provetti, e a advogada da empresa Cláudia Campos Faria foram chamados a depor. O requerimento foi feito pelo deputado Professor Cleiton (PSB).





O diretor-adjunto de Gestão de Pessoas da Cemig, Hudson Felix Almeida, também foi intimado para esclarecer contratações diretas realizadas. O ofício foi apresentado pelos deputados Professor Cleiton, Sávio Souza Cruz (PMDB) e Beatriz Cerqueira (PT).





Outro requerimento aprovado é para que o Tribunal de Contas do Estado (TCE) auxilie a comissão na análise dos aspectos de legalidade e economicidade das contratações da Cemig que são objeto de investigação da CPI. A autoria do pedido é do deputado Professor Cleiton.





Na semana passada, a comissão aprovou outros pedidos de convocação de executivos e ex-executivos da companhia . Eles devem prestar depoimentos sobre contratações diretas, sem licitação, feitas pela empresa. Uma das empresas que os deputados querem investigar é a Kroll, auditoria especializada em investigações internas.

