'Ta de sacanagem 04?', diz Flávio após Renan dizer que namoraria petista

Os irmãos Flávio Bolsonaro e Renan Bolsonaro (foto: Redes Sociais/Reprodução) Renan Bolsonaro, filho ‘04’ do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), afirmar que namoraria uma menina petista, o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) criticou o irmão mais novo. “Ta de sacanagem 04?”, perguntou. Após, filho ‘04’ do presidente(sem partido), afirmar que namoraria uma menina petista, o senador(Patriota-RJ) criticou o irmão mais novo. “Ta de sacanagem 04?”, perguntou.









“Independentemente de partido político ou ideologia, se a mulher estiver comigo para crescer, para somar e para ser minha companheira, nada mais importa. O importante disso tudo é o amor. A verdade é que o amor sempre prevalece. Essa é minha opinião. Existindo o respeito entre nós dois para tudo não tem problema algum”, afirmou.

A resposta não agradou muito ao irmão mais velho, que comentou no post repreendendo Renan. “Tá de sacanagem 04”, questionou Flávio Bolsonaro. "Relaxa aí 01", respondeu Renan.

Além do irmão, o primo de Renan, Léo Índio, falou para ele “voltar para a Terra” e perguntou se ele havia virado "024", em ataque homofóbico.

Holofotes

Renan, que estava à sombra dos irmãos, ganhou os holofotes depois de ser citado pelo presidente em uma coletiva de imprensa em 24 de abril do ano passado, depois que o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro pediu demissão do cargo.

Bolsonaro convocou uma coletiva para se defender das acusações feitas pelo ex-juíz. Durante discurso, ao falar sobre as investigações da morte de Marielle Franco, comentou uma suposta relação de Jair Renan com a filha do policial aposentado Ronnie Lessa, que morava no mesmo condomínio que a família Bolsonaro e é apontado como autor dos disparos que mataram a vereadora.

De acordo com Bolsonaro, quando descobriu que a história estava sendo contada na mídia, ele teria dito a Sérgio Moro para “levantar o caso do meu filho”.

O presidente chegou a brincar com a situação, afirmando que Renan disse não se lembrar da jovem porque "namorou metade do condominio".