Zema confirma pagamento de férias-prêmio: 'Ordem na bagunça herdada'

Romeu Zema, governador de Minas Gerais, fez o anúncio pelas redes sociais (foto: Gil Leonardi/Imprensa MG) governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), anunciou que o governo estadual vai regularizar o pagamento de férias-prêmio dos servidores estaduais. A dívida é superior a meio bilhão. “Equilibrando as contas e arrumando a casa”, escreveu em uma rede social. (Novo), anunciou que o governo estadual vai regularizar o pagamento dedosestaduais. A dívida é superior a meio bilhão. “Equilibrando as contas e arrumando a casa”, escreveu em uma rede social.





Na sexta-feira (13/8), 35 dos 77 componentes da Assembleia Legislativa assinaram o documento pedindo a apresentação de um cronograma para o pagamento.





“Como gestor, tenho dever legal de pagar e o compromisso de colocar ordem na bagunça herdada”, disse Zema.





De acordo com o governador, no decorrer da semana a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) vai divulgar o calendário de pagamento, que iniciará em setembro. “Com trabalho e transparência estamos colocando Minas de novo nos trilhos”, pontuou.

As férias-prêmio são licenças de três meses concedidas aos integrantes do funcionalismo a cada cinco anos de trabalho. Muitos profissionais, no entanto, optam por "vender" o benefício, trocando os dias de folga por dinheiro. Cerca de 22 mil servidores públicos mineiros aposentados têm valores a receber.





Em maio, dados da Secretaria de Estado de Fazenda (SEF-MG) davam conta de que o débito estava em R$ 582,7 milhões.