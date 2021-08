Presa, Flordelis autografa bíblias de detentas

Flordelis (foto: Câmara dos Deputados/Reprodução) Flordelis autografou bíblias de detentas da Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, na Zona Norte do Rio. A pastora esteve no local, mas já foi



A advogada da pastora, Janira Rocha, confirmou ao jornal Extra a informação. De acordo com ela, Flordelis distribui autógrafos.

A ex-parlamentar é acusada de ser a mandante do assassinato do próprio marido, o pastor Anderson do Carmo. Ele foi executado com mais de 30 tiros na porta da casa do casal em Pendotiba, Niterói (RJ).

Na época do assassinato, a deputada federal afirmou que se tratava de um assalto. Apesar disso, a investigação conduzida pelo Ministério Público e pela Polícia Civil não demorou muito para encontrar divergências nos depoimentos, além de outras evidências.

De acordo com a investigação, a família tentou esconder as evidências dos crimes chegando até mesmo a fazer uma fogueira no quintal da casa para destruir provas.





Os policiais acreditam que Flordelis tentou assassinar o pastor pelo menos seis vezes por envenenamento, além de contratar pistoleiros em outras duas vezes.

No Conselho de Ética da Câmara, a maioria dos deputados já havia sido favorável ao parecer do relator, deputado Alexandre Leite (DEM-SP), segundo o qual Flordelis violou o Código de Ética e Decoro Parlamentar e deveria perder o mandato.