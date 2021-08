Por 437 votos a 7, Flordelis tem mandato cassado na Câmara dos Deputados

Na época do assassinato, a deputada federal afirmou que se tratava de um assalto. A investigação conduzida pelo Ministério Público e pela Polícia Civil, porém, não demorou muito para encontrar divergências nos depoimentos, além de outras evidências.

De acordo com a investigação, a família tentou esconder as evidências dos crimes chegando até mesmo a fazer uma fogueira no quintal da casa para destruir provas.





Os policiais acreditam que Flordelis tentou assassinar o pastor pelo menos seis vezes por envenenamento, além de contratar pistoleiros em outras duas vezes.