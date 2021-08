Rodrigo Pacheco diz que Senado não vai votar PEC do Voto Impresso

AM

Rodrigo Pacheco reafirmou a confiança na Justiça Eleitoral brasileira (foto: AGÊNCIA BRASIL/REPRODUÇÃO) Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), afirmou, nesta quarta-feira (11/8), que o voto impresso é assunto encerrado. O presidente do(DEM-MG), afirmou, nesta quarta-feira (11/8), que o









“Considero que esse pronunciamento da Câmara em relação a esse tema torna definitiva e resolvida essa questão, não cabendo ao Senado qualquer tipo de deliberação ou tramitação de uma matéria com o mesmo objeto”, disse.





O presidente do Congresso ainda reafirmou a confiança na Justiça Eleitoral brasileira. “Que tenhamos a normalidade do processo eleitoral no ano de 2022, pilar que é da democracia. Considero que o assunto está resolvido.”





Na noite dessa terça-feira (10/8), a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que visava instituir o voto impresso no Brasil a partir das eleições de 2022 foi rejeitada na Câmara dos Deputados Federal.





A PEC é uma iniciativa de parlamentares apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).





Nos últimos meses, o presidente vem falando que ganhou as eleições em primeiro turno. De acordo com ele, o pleito de 2018 foi fraudado para que Fernando Haddad (PT) tivesse a oportunidade de enfrentá-lo em segundo turno.

Em 2018, Bolsonaro foi eleito o 38º presidente da República com 57.797.847 votos (55,13% dos votos válidos).