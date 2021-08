Flordelis: 'Vocês vão se arrepender de condenar alguém inocente'

Deputada Flordelis (PSD-RJ) (foto: Cleia Viana/Câmara dos Deputados) Câmara dos Deputados, a deputada Flordelis (PSD-RJ) afirmou que os deputados vão se arrepender caso ela tenha o mandato cassado. Na tarde desta quarta-feira (11/8), a Câmara iniciou a análise final do caso da parlamentar. Durante defesa na, a deputada(PSD-RJ) afirmou que os deputados vão se arrepender caso ela tenha ocassado. Na tarde desta quarta-feira (11/8), a Câmara iniciou a análise final do caso da parlamentar.









Flordelis é acusada de ser a mandante do assasinato do próprio marido, o pastor Anderson do Carmo. Ele foi executado com mais de 30 tiros na porta da casa do casal em Pendotiba, Niterói (RJ).

Na época do assassinato, a deputada federal afirmou que se tratava de um assalto. Apesar disso, a investigação conduzida pelo Ministério Público e pela Polícia Civil não demorou muito para encontrar divergências nos depoimentos, além de outras evidências.





De acordo com a investigação, a família tentou esconder as evidências dos crimes chegando até mesmo a fazer uma fogueira no quintal da casa para destruir provas.





Os policiais acreditam que Flordelis tentou assassinar o pastor pelo menos seis vezes por envenenamento, além de contratar pistoleiros em outras duas vezes.





“Ainda dá tempo de vocês fazerem justiça. Meus pares, deputados e deputadas desta Casa. Não me cacem. Ainda dá tempo de justiça. Vocês não tem todos os elementos. Vocês não têm os elementos necessários para minha cassação. Sejam justos e não me cassem”, pediu Flordelis aos deputados na Câmara.





Ainda de acordo com a parlamentar, muitos dos parlamentares não leram o caso por conta da pandemia de COVID-19, o que faz deles inaptos a julgar sua cassação.





“Muitos dos senhores e senhoras não conhecem meu processo porque não leram”, disse. “Me pergunto, é justo? Sem conhecer, sem ler...que me julguem? Sem saber da verdade. Como vocês estariam se tivesse no meu lugar hoje?”, afirmou.





"Se eu sair daqui hoje, saio de cabeça erguida porque sei que sou inocente. E todos ainda vão saber que eu sou inocente. Minha inocência será provada. Vou continuar lutando para garantir a minha liberdade, dos meus filhos e da minha família, que está sendo injustiçada também.”





No Conselho de Ética da Câmara, a maioria dos deputados foi favorável ao parecer do relator, deputado Alexandre Leite (DEM-SP), para quem Flordelis violou o Código de Ética e Decoro Parlamentar.