'Assunto resolvido', diz presidente do Senado, sobre voto impresso

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), afirmou que considera definitiva a decisão de terça-feira, 10, da Câmara sobre o voto impresso e descartou a necessidade de o Senado se pronunciar sobre o assunto. Em entrevista na tarde desta quarta-feira, 11, Pacheco disse renovar a confiança no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e na Justiça Eleitoral brasileira.



"Considero que o pronunciamento da Câmara em relação a esse tema torna definitiva e resolvida essa questão, não cabendo ao Senado qualquer tipo de deliberação ou de tramitação de matéria com o mesmo objeto. Quero reiterar minha confiança na Justiça Eleitoral brasileira", disse Pacheco. "Já há a decisão da Câmara dos Deputados e este assunto está resolvido", ratificou.



Ontem, a proposta de emenda à Constituição (PEC) sobre o voto impresso nas próximas eleições foi derrotada na Câmara: por se tratar de uma PEC, eram necessários 308 votos para aprovação em primeiro turno, mas recebeu apenas 229 votos e foi arquivada.



O presidente Jair Bolsonaro, defensor da proposta de voto impresso, havia firmado acordo com o presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL), no qual se comprometeu a aceitar o resultado da votação no plenário.