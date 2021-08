Governadores divulgam nota de apoio ao STF; Zema não assina

(foto: Agência Brasil) Governadores de 13 estados e do Distrito Federal divulgaram, nesta segunda-feira (16/8), uma nota pública em solidariedade ao Supremo Tribunal Federal (STF). Apesar de não terem citado nomes, o poder judiciário tem sido alvo de ataques do presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido). Em Minas, o governador Romeu Zema (Novo) não assinou o documento. de 13 estados e do Distrito Federal divulgaram, nesta segunda-feira (16/8), uma nota pública em solidariedade ao Supremo Tribunal Federal (). Apesar de não terem citado nomes, o poder judiciário tem sido alvo de ataques do presidente da República(sem partido). Em Minas, o governador(Novo) não assinou o documento.









Assinam o documento os governadores do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB); da Bahia, Rui Costa (PT); do Maranhão, Flávio Dino (PSB); de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB); de São Paulo, João Doria (PSDB); do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB); do Ceará, Camilo Santana (PT); da Paraíba, João Azevêdo (Cidadania); do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB); do Piauí, Wellington Dias (PT); do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT); de Alagoas, Renan Filho (MDB); de Sergipe, Belivaldo Chagas (PSD); e do Amapá, Waldez Goés (PDT).





O governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) ficou de fora da carta. A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a assessoria do governante estadual, mas até o momento não obteve resposta para explicar o motivo dele não ter assinado a carta.





Bolsonaro x STF

No sábado (14/8), Bolsonaro citou uma ruptura institucional e anunciou que esta semana vai ao Senado Federal conversar com o presidente Rodrigo Pacheco (DEM-MG) para entrar com uma ação contra os ministros Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso





“De há muito, os ministros Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, extrapolam com atos os limites constitucionais. Na próxima semana, levarei ao Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, um pedido para que instaure um processo sobre ambos, de acordo com o art. 52 da Constituição Federal”, escreveu o presidente nas redes sociais.





Esta não é a primeira vez que Bolsonaro enfrenta ministros do STF e ameaça o poder judiciário. Em 2020, por exemplo, ele chegou a participar de uma manifestação antidemocrática e inconstitucional em Brasília contra o STF e o Congresso.