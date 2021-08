Sérgio Reis convoca para ato pró-Bolsonaro: 'Vamos salvar o Brasil'

Convocação de Sergio Reis viralizou nas redes sociais (foto: Redes Sociais/Reprodução) Sérgio Reis convocou uma manifestação de caminhoneiros e empresários para pedir intervenção militar. O anúncio foi feito via vídeo e viralizou nas redes sociais neste sábado (14/8). O nome do cantor está entre os assuntos mais falados no Twitter. O cantor sertanejoconvocou uma manifestação de caminhoneiros e empresários para pedir. O anúncio foi feito via vídeo e viralizou nas redes sociais neste sábado (14/8). O nome do cantor está entre os assuntos mais falados no Twitter.





Tem um ENORME movimento marcado para 7 de setembro, até antes.. liderança do cantor Sergio Reis, arrastando todo o movimento dos caminhoneiros, onde vão exigir a ação dos militares junto ao presidente Bolsonaro %uD83D%uDC40%uD83D%uDD25



O BRASIL VAI PARAR!!!!!!!! pic.twitter.com/cTkatlpaNM %u2014 BielConn (@bielconn) August 13, 2021





O sertanejo é apoiador do presidente Jair Bolsonaro (sem partido),

Bolsonaro afirmou que vai levar ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), STF) Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso. Segundo o chefe do executivo, os dois “extrapolam com atos os limites constitucionais”. Mais cedo,afirmou que vai levar ao presidente do Senado,(DEM-MG), um pedido para instaurar processo contra os ministros do Supremo Tribunal Federal ) Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso. Segundo o chefe do executivo, os dois “extrapolam com atos os limites constitucionais”.





Moraes mandou mandou prender nessa sexta-feira (13/8) o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson , aliado político do presidente. O ministro determinou a prisão preventiva do parlamentar por ataques à instituições democráticas.





Além disso, Bolsonaro também vem atacando Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Nos últimos meses, o presidente vem falando a apoiadores, mais uma vez sem provas, que ganhou as eleições em primeiro turno. De acordo com ele, o pleito de 2018 foi fraudado para que Fernando Haddad (PT) tivesse a oportunidade de enfrentá-lo em segundo turno.



Bolsonaro foi eleito, no turno complementar, o 38º presidente da República com 57.797.847 votos (55,13% dos votos válidos), contra 47.040.906 votos (44,87%) de Haddad.