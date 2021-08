'Aí sim, presidente': governistas elogiam processo contra ministros do STF

Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a fazer nova ameaça contra o STF (foto: Marcos Corrêa/PR) Jair Bolsonaro (sem partido) anunciou, neste sábado (14/8), que Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), políticos governistas usaram as redes sociais para defender a atitude do chefe do Executivo federal. Depois que o presidente(sem partido) anunciou, neste sábado (14/8), que pedirá abertura de processo por crime de responsabilidade contra os ministros, do Supremo Tribunal Federal (),usaram as redes sociais para defender a atitude do chefe do Executivo federal.

“Aí sim, presidente! Não é possível que senadores assistam e aceitem passivamente todos esses atos inconstitucionais e ataques às instituições e não façam nada. Parabéns por sua postura!”, escreveu o deputado Carlos Jordy (PSL-RJ).

PR Bolsonaro levará ao Senado pedido de impeachment dos Ministros Barroso e Alexandre de Moraes. Aí sim, Presidente! Não é possível q senadores assistam e aceitem passivamente todos esses atos inconstitucionais e ataques às instituições e não façam nada. Parabéns por sua postura! pic.twitter.com/q7B2uqmKdN %u2014 Carlos Jordy (@carlosjordy) August 14, 2021

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) também usou as redes sociais para defender o pai. No post, o parlamentar incluiu um trecho do artigo 52 da Constituição, para destacar que cabe ao Senado “processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal”.

Presidente Bolsonaro levará semana que vem ao Presidente do Senado Rodrigo Pacheco @rpsenador (DEM-MG) pedido de impeachment de Barroso e Alexandre de Moraes, conforme prevê o art. 52 da Constituição.



Base do pedido é contínuas violações de liberdades como a de expressão %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83D%uDE4F%uD83D%uDC4F https://t.co/K61v77JCtB pic.twitter.com/UhMZOVBQt5 %u2014 Eduardo Bolsonaro%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@BolsonaroSP) August 14, 2021

As hashtags “Parabéns presidente”, “Força Presidente” e “Impeachment” estão entre os assuntos mais falados das redes sociais.

Entenda









Mais cedo, Bolsonaro afirmou que vai levar ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), um pedido para instaurar processo contra os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso. Segundo o chefe do executivo, os dois “extrapolam com atos os limites constitucionais”.





Moraes mandou mandou prender nessa sexta-feira (13/8) o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson , aliado político do presidente. O ministro determinou a prisão preventiva do parlamentar por ataques à instituições democráticas.





Além disso, Bolsonaro também vem atacando Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Nos últimos meses, o presidente vem falando a apoiadores, mais uma vez sem provas, que ganhou as eleições em primeiro turno. De acordo com ele, o pleito de 2018 foi fraudado para que Fernando Haddad (PT) tivesse a oportunidade de enfrentá-lo em segundo turno.

Bolsonaro foi eleito, no turno complementar, o 38º presidente da República com 57.797.847 votos (55,13% dos votos válidos), contra 47.040.906 votos (44,87%) de Haddad.





Confira:

PR Bolsonaro levará ao Senado pedido de impeachment dos Ministros Barroso e Alexandre de Moraes. Aí sim, Presidente! Não é possível q senadores assistam e aceitem passivamente todos esses atos inconstitucionais e ataques às instituições e não façam nada. Parabéns por sua postura! pic.twitter.com/q7B2uqmKdN %u2014 Carlos Jordy (@carlosjordy) August 14, 2021