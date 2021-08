Bolsonaro diz que vai pedir ao Senado processo contra ministros do STF

Ministro Alexandre de Moraes, presidente Jair Bolsonaro e ministro Luís Roberto Barroso (foto: AFP)

O presidente(sem partido) afirmou na manhã deste sábado (14/8) que vai levar ao presidente do Senado,(DEM-MG), pedido para instaurar processo contra os ministros do Supremo Tribunal Federal () Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso. Segundo o chefe do executivo, os dois “extrapolam com atos os limites constitucionais”.