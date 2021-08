Eduardo Bolsonaro defende Jefferson: 'Democracia sob ataque intenso'

Deputado Eduardo Bolsonaro criticou a prisão do ex-deputado Roberto Jefferson (foto: Agência Câmara/Reprodução) Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho ‘03’ do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), usou as redes sociais para defender o ex-deputado Roberto Jefferson, presidente do PTB, O deputado federal(PSL-SP), filho ‘03’ do presidente(sem partido), usou as redes sociais para defender o ex-deputado, presidente do PTB, preso pela Polícia Federal na manhã desta sexta-feira (13/8).









De acordo com o despacho do magistrado, Jefferson faz parte de uma milícia digital especializada em atacar o Supremo, seus ministros e demais instituições. As diligências fazem parte de um novo inquérito aberto pelo ministro. No YouTube e nas redes sociais, o ex-deputado aparece empunhando armas e ameaçando os ministros, assim como pregando o fechamento do Supremo.





“O que são atos antidemocráticos? Milícia digital? Fake news? A democracia, essa balela de Estado democrático de direito, já não está sob ameaça, está sob ataque intenso mesmo. O Senado tem que enxergar quem joga fora das 4 linhas da Constituição”, escreveu Eduardo nas redes sociais ao compartilhar a noticia da prisão.

O Senado tem que enxergar quem joga fora das 4 linhas da constituição#LiberdadeParaRobertoJefferson

Em seguida, o deputado federal publicou uma capa da revista Veja, onde Alexandre de Moraes é chamado de “muralha”.





Isto a Veja chama democracia. Se você se calar,o que ficará como verdade é isto da imagem”, postou.





Alexandre de Moraes é o relator do inquérito das fake news no STF. O inquérito foi aberto em março de 2019, por decisão do então presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, para investigar notícias fraudulentas, ofensas e ameaças a ministros do Supremo.





Moraes também incluiu o presidente Jair Bolsonaro como investigado.