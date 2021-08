Freixo sobre Roberto Jefferson: 'Que Carlos Bolsonaro siga o mesmo caminho'

Marcelo Freixo (foto: Cleia Viana/Câmara dos Deputados) Marcelo Freixo (PSOL-RJ) desejou o mesmo futuro ao vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos), filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Após a prisão do ex-deputado e presidente do PDT , Roberto Jefferson, o deputado federal(PSOL-RJ) desejou o mesmo futuro ao vereador do Rio de Janeiro(Republicanos), filho do presidente(sem partido).

"Que Carlos Bolsonaro siga o mesmo caminho de Roberto Jefferson", escreveu Freixo nas redes sociais.

Que Carlos Bolsonaro siga o mesmo caminho de Roberto Jefferson.





Carlos é apontado nos bastidores como líder do “gabinete do ódio", responsável por diversos ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao Congresso Nacional.

O “Gabinete do Ódio” é como internamente integrantes do governo chamam o grupo formado pelo filho do presidente e os assessores Tércio Arnaud Tomaz, José Matheus Sales Gomes e Mateus Matos Diniz.

Eles são responsáveis por "boletins" de notíciais e ataques ligados a alas bolsonaristas.





Além da reclusão, Moraes determinou busca e apreensão de computadores e celulares para aprofundar as investigações.





De acordo com o despacho do magistrado, Jefferson faz parte de uma milícia digital especializada em atacar o Supremo, seus ministros e demais instituições. As diligências fazem parte de um novo inquérito aberto pelo ministro. No YouTube e nas redes sociais, o ex-deputado aparece empunhando armas e ameaçando os ministros, assim como pregando o fechamento do Supremo.