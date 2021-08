Deputado governista cobra Bolsonaro: 'Não espere a prisão de Carlos'

Otoni de Paula é um dos deputados que apoiam Bolsonaro no Congresso (foto: Agência Câmara/Reprodução) Roberto Jefferson, presidente do PTB, nesta sexta-feira (13/8), o deputado federal governista Otoni de Paula (PSC-RJ) cobrou um pronunciamento de Jair Bolsonaro (sem partido). Após a prisão do ex-deputado , presidente do PTB, nesta sexta-feira (13/8), o deputado federal governista(PSC-RJ) cobrou um pronunciamento de Jair Bolsonaro (sem partido).



Carlos Bolsonaro é apontado nos bastidores como líder do “gabinete do ódio", responsável por diversos ataques ao Supremo tribunal Federal (STF) e ao Congresso Nacional. Presidente @jairbolsonaro , não espere a prisão do seu filho @CarlosBolsonaro pra se posicionar. #ForcaRobertoJerferson %u2014 Otoni de Paula (@OtoniDepFederal) August 13, 2021 A prisão de Jefferson foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão de computadores e celulares para aprofundar as investigações.

De acordo com o despacho do magistrado, o ex-deputado faz parte de uma milícia digital especializada em atacar o Supremo, seus ministros e demais instituições. As diligências fazem parte de um novo inquérito aberto pelo ministro. No YouTube e nas redes sociais, o ex-deputado aparece empunhando armas e ameaçando os ministros, assim como pregando o fechamento do Supremo.