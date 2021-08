Eduardo critica Moraes: 'Não para de abrir inquéritos contra o presidente'

(foto: Reprodução/Agência Brasil)



O filho 03 do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL) usou as redes sociais para criticar, novamente, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta sexta-feira (13/8).





Em uma postagem no perfil oficial dele no Twitter, Eduardo afirmou: "Como se não bastassem terem apagado as provas do crime do hacker que invadiu o sistema do STF (LOG), agora Alexandre de Moraes não para com inquéritos contra o presidente Jair Bolsonaro, num claro ato ditatorial, isto após prender jornalistas, militantes e deputado federal", escreveu.





O filho 03 do presidente apagou a publicação (foto: Reprodução/Twitter)





Na manhã desta sexta-feira (13/8), Eduardo criticou Moraes em razão da prisão do ex-deputado Roberto Jefferson, presidente do PTB. De acordo com o despacho do magistrado, Jefferson faz parte de uma milícia digital especializada em atacar o Supremo, seus ministros e demais instituições.





"O que são atos antidemocráticos? Milícia digital? Fake news? A democracia, essa balela de estado democrático de direito, já não está sob ameaça, está sob ataque intenso mesmo. O Senado tem que enxergar quem joga fora das 4 linhas da Constituição", escreveu Eduardo no Twitter, ao compartilhar a noticia da prisão.





Moraes é o relator do inquérito das fake news no STF, aberto em março de 2019, por decisão do então presidente da Corte, ministro Dias Toffoli. O inquérito tem o intuito de investigar notícias fraudulentas, ofensas e ameaças a ministros do Supremo.

No último dia 4/8, Moraes incluiu o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no inquérito das fake news. Com isso, o presidente será investigado por crimes cometidos pela disseminação de informações falsas e ataques contra as instituições. Isso porque o presidente acusou as eleições de serem fraudadas.





