Vídeo: Roberto Jefferson faz ameaças e chama embaixador chinês de 'macaco'

Não é a primeira vez que Roberto Jefferson parece armado em vídeo. Já fez isso para pedir demissão de ministros do STF (foto: Twitter/Reprodução)

O presidente do PTB, o ex-deputado federal, aparece, nesta quinta-feira (22/7), em vídeo postado em grupos decom dois revólveres em punho, se colocando ccomo "parte da resistência e da última trincheira da liberdade".Com um discurso cheio de clichês e desconexo com a realidade atual do país, Jefferson – pivô do escândalo do mensalão no governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003/2010) –, aproveitou para enfatizar o discurso bolsonarista, que vê na China o seu alvo preferencial para críticas e ataques.Jefferson parece estar em um clube de tiro, onde critica o comunismo, chama o embaixador chinês de “chinês malandro” e “macaco” e diz que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) “tem que mandá-lo embora”.“Só por cima do nosso cadáver é que vão implantar aqui um regime ateu-marxista-comunista, onde um palhaço, macaco dá ordens às pessoas”, diz o político, fazendo olhar de ensadecido e em tom de ameaça.